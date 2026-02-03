ChatGPT sufre una caída a nivel mundial: ¿qué ha pasado? Según el servicio web Down Detector, los usuarios de todo el mundo están reportando fallos en ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI. Esta plataforma de inteligencia artificial ha dejado de funcionar de manera repentina este martes 3 de febrero, dejando a millones de usuarios sin acceso. Ha afectado a versión web y a la aplicación de móvil. Las primeras quejas se han empezado a realizar a partir de las 21:00 horas.

En España, donde más se está notando la caída está siendo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla tal y como se puede ver el mapa de calor que muestra los reportes enviados por los usuarios.

Los fallos principales que ha presentado ChatGPT incluyen problemas para enviar mensajes, errores constantes de conexión con el servidor (Internal Server Error) y deficiencias para cargar el historial de chats. En muchos casos, el sistema simplemente se queda bloqueado intentando procesar la solicitud.

ChatGPT es un bot de chat de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que entiende y genera texto coherente en tiempo real. Su lanzamiento se llevó a cabo en 2022, supervisado por Sam Altman, el gran rival de Elon Musk. Entrenado con grandes volúmenes de datos, funciona como un asistente conversacional capaz de redactar correos, resolver dudas complejas, programar código y crear imágenes de forma natural. OpenAI es una organización estadounidense de investigación en inteligencia artificial que comprende una fundación sin fines de lucro y una corporación de beneficio público controlada con fines de lucro, con sede en San Francisco (California).

¿Qué significa?

GPT responde a «Generative Pre-trained Transformer» (Modelo Predictivo de Lenguaje Generativo).

¿Cuáles son sus capacidades?

Puede generar artículos, traducir idiomas, resumir textos, crear imágenes y mantener conversaciones contextuales, admitiendo errores y rechazando peticiones inapropiadas.

¿Cómo funciona?

Utiliza inteligencia artificial para predecir la siguiente palabra en una secuencia, refinado por entrenadores humanos mediante aprendizaje supervisado y de refuerzo.

¿Cuántas versiones hay?

Incluye modelos como GPT-3.5, GPT-4 y versiones más recientes con capacidades avanzadas de búsqueda y análisis de datos