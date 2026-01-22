Ésta es la pregunta incómoda que todo el mundo le está haciendo a ChatGPT: la respuesta te va a dejar en shock

¿Alguna vez te has preguntado cómo tratas a ChatGPT? Puede parecer una pregunta trivial, pero hay quienes se lo toman muy en serio. Hay quienes optan por utilizar palabras como «por favor» y «gracias» en sus interacciones, pero el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, reconoce que esto aumenta considerablemente los costes operativos, ya que las indicaciones más largas requieren más cálculo y, por ende, consumen más energía.

En este contexto, ha surgido una nueva tendencia que ya se ha hecho viral en redes sociales, con miles de usuarios compartiendo la imagen que ChatGPT ha generado sobre la manera en la que se siente por cómo le tratan. No se trata simplemente de curiosidad o creatividad, ya que estas imágenes una representación emocional de sus interacciones con el modelo de OpenAI.

¿Cómo se siente ChatGPT contigo?

Para pedirle a ChatGPT que te muestre esta imagen, sólo tienes que ir a la página o a la aplicación del modelo de IA e introducir el siguiente prompt: «Haz una imagen de cómo sientes que te he tratado todo este tiempo, sé honesto». La publicación de estas imágenes se ha viralizado en tiempo récord, ya que cada vez son más las personas que utilizan ChatGPT como apoyo emocional. En este caso, las imágenes que reciben tienen un toque nostálico. Mientras, quienes encuentran en este modelo de inteligencia artificial un aliado para llevar a cabo sus tareas, obtienen imágenes con un aire más formal.

Claves para la comunicación

Escribir un prompt efectivo para ChatGPT no se trata simplemente de escribir cualquier pregunta, sino que conviene seguir una serie de pautas para obtener respuestas útiles y precisas. En primer lugar, es fundamental definir claramente el objetivo de la interacción para enfocar la respuesta de ChatGPT hacia el mismo:

«Quiero consejos para viajar a Japón»: este prompt es demasiado general, y el modelo de IA puede dar una lista básica de consejos sin adaptarse a la duración del viaje, el presupuesto y los lugares de interés.

«Planeo un viaje de 10 días a Japón en abril, visitando Tokio, Kioto y Osaka, con un presupuesto medio, interés en cultura local, templos y comida tradicional japonesa. Recomiéndame un itinerario diario y transporte eficiente entre ciudades»: este prompt, en cambio, es específico y solicita un formato claro.

Finalmente, es fundamental recordar que el primer prompt no siempre genera la respuesta deseada. Por lo tanto, lo ideal es probar diferentes formulaciones y ser lo más específico posible. Si ChatGPT sigue respondiendo como si una función no estuviera disponible cuando debería estarlo, se puede restablecer su interpretación diciendo: «Olvida todo el contexto previo».

«La forma más confiable de probar una función es pedirle a ChatGPT que realice una acción directamente», explica OpenAI.

Nueva predicción por edad

«Estamos implementando la predicción de edad en los planes para usuarios de ChatGPT con el fin de ayudarnos a determinar si una cuenta pertenece a una persona menor de 18 años o, por el contrario, a un usuario que ya ha cumplido esta edad. Esto nos permitirá ofrecer una experiencia y unas medidas de protección adecuadas para los adolescentes. Como hemos descrito en nuestro Plan de seguridad para adolescentes⁠ y en los Principios para menores de 18 años sobre el comportamiento del modelo⁠, esta es una tecnología nueva y poderosa y creemos que los adolescentes necesitan una protección significativa», ha dado a conocer OpenAI en un comunicado en su web.

La predicción de edad en ChatGPT se basa en las protecciones ya existentes. Cuando un adolescente indica tener menos de 18 años al registrarse, recibe automáticamente medidas adicionales para reducir su exposición a contenido sensible o potencialmente dañino. Esto permite tratar a los adultos como tales y ofrecerles las herramientas dentro de límites de seguridad.

El modelo de predicción de edad examina señales de comportamiento y de cuenta, como la antigüedad de la cuenta, horarios de actividad, hábitos de uso y la edad declarada por el usuario. Esta información ayuda a mejorar la precisión del modelo con el tiempo. Los usuarios que se ubiquen por error en la experiencia para menores pueden verificar su edad mediante un selfie a través de Persona, un servicio seguro de verificación de identidad, restaurando así el acceso completo.

Cuando se detecta un menor, ChatGPT aplica protecciones automáticas que limitan el acceso a violencia gráfica, desafíos virales peligrosos, juegos de rol sexuales o violentos, imágenes de autolesiones y contenido que promueve estándares de belleza poco saludables. Estas medidas se basan en la ciencia del desarrollo adolescente, considerando la percepción del riesgo, el control de impulsos y la regulación emocional.

Además, los padres pueden personalizar la experiencia con controles parentales que permiten establecer horarios, controlar funciones como la memoria y recibir alertas ante señales de angustia. El objetivo es mejorar continuamente estas protecciones y ofrecer una experiencia segura y adaptada para adolescentes.