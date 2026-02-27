Atrapado un prófugo de la justicia británica al ir a por un familiar al aeropuerto de Alicante-Elche

Un varón de 43 años y de origen británico ha resultado detenido por agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto internacional Miguel Hernández Alicante-Elche. La detención se ha producido cuando este hombre se disponía a recoger a un familiar en ese mismo aeropuerto.

Sobre él pesaba una orden de detención internacional emitida por las autoridades de Reino Unido por un delito de tráfico de drogas. En concreto, por transportar un kilo de cocaína de gran pureza, en mayo de 2024. Se da la circunstancia de que cuando las autoridades de aquel país fueron a capturarle, este individuo se hallaba en paradero desconocido.

Ese hecho habia motivado la activación de esa orden internacional, en septiembre de 2025. Por tanto, hace ahora cinco meses. Los delitos que se le imputan revisten una especial gravedad en el país emisor de la citada orden. Al punto , que podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua.

La orden de detención internacional contra el fugitivo ahora detenido al ir a esperar la llegada del avión de un familiar había sido puesta en conocimiento de la Policía Nacional en Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de la Policía Judicial. Lo que sucedió tras planear sobre el caso la sospecha de que el fugado podía hallarse escondido en la provincia de Alicante. Pero, que podía, además, estar esperando la llegada al aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche del avión en que viajaba un familiar suyo.

Por ello, los agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante habían establecido un dispositivo en la instalación aeroportuaria. Allí, localizaron al prófugo y lo detuvieron. Además, del posterior análisis de su documentación, descubrieron que se hallaba en situación irregular en España.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en Madrid. Ahora, este órgano es el encargado de realizar los tramites necesarios para su extradición a Reino Unido.