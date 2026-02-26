Capturado un huido por tráfico de drogas en una operación con 6 detenidos por blanqueo en Alicante

Un español que llevaba seis años huido de la justicia argentina por tráfico de drogas ha resultado detenido como el cabecilla de una banda en una operación de la Policía Nacional contra el banqueo de capitales en Alicante. El operativo se ha saldado con la captura de otros cinco varones, todos españoles, y de edades entre los 44 y los 75 años. Los agentes han intervenido un fusil de asalto, dos pistolas con una gran cantidad de munición, 10 vehículos, 19 productos bancarios valorados en más de 650.000 euros, siete inmuebles valorados en casi un millón de euros, tres balizas de seguimiento y una micro cámara, así como otros efectos y documentación. Entre sus fuentes de financiación se hallaba la compra de billetes premiados en la Lotería de Navidad con dinero negro. La intervención policial para desarticular la organización criminal puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y, para el líder de la banda, reclamación judicial de ingreso en prisión. Este último eludía la acción de la justicia desde hace seis años. tenía antecedentes por narcotráfico y le constaba una requisitoria de la Audiencia Nacional para su ingreso en prisión en Argentina por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Se sospechaba que podía estar escondido en un chalé, bien ubicado en Alicante, bien en la conocida Sierra del Maigmó.

Fue a consecuencia de esa investigación por lo que los agentes descubrieron que, ahora, el detenido podía estar relacionado con una red de blanqueo de capitales en España, porque una persona supuestamente relacionada con el fugitivo compró en 2021 una vivienda sin necesitar para ello financiación.

Antes, entre 2004 y 2008, el entramado había adquirido otras dos viviendas, también en Alicante. El pago de las hipotecas de esas casas se venía produciendo por ingresos en efectivo de familiares con dinero de origen desconocido, dado que ninguno acumulaba vida laboral suficiente para la adquisición de tal patrimonio inmobiliario.

Entre 2021 y 2023, incrementaron de nuevo su patrimonio con otras tres viviendas por un importe total de 605.000 euros. Entonces, la Policía comenzó a sospechar que el huido podía estar sirviéndose de esas casas como almacén de dinero o de droga. Además, los agentes descubrieron, también, que la mayor parte de esas viviendas se habían financiado con premios de sorteos de Navidad de la Lotería Nacional. Así, el entorno más próximo al sospechoso había sido agraciado con 33 entre 2020 y 2024 por un total de 506.032 euros.

La Policía Nacional ha efectuado 10 registros en el operativo entre viviendas y trasteros. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, también en Alicante.