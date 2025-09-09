Javier Guillén, director de la Vuelta: «No vamos a parar y llegaremos hasta Madrid»

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha confirmado este martes en una rueda de prensa ante los medios de comunicación que la Vuelta no va a parar y que la intención de la organización es llegar hasta Madrid el próximo domingo. Todo ello a pesar de que la etapa 16 tuvo que ser neutralizada a ocho kilómetros de meta por las protestas de radicales propalestinos que habían cortado la carretera. Varias manifestaciones más están convocadas durante toda la semana.

«Ante todo, tengo que decir que la Vuelta no va a parar y mañana saldrá la etapa. Nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid», confirmó el director de la Vuelta a España en una rueda de prensa ante los medios de comunicación en Mos.

Las protestas propalestinas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta ciclista a España han derivado este martes en cargas policiales e identificaciones de varias personas en el final de etapa previsto en el Castro de Herville, en Mos (Pontevedra), que ha tenido que ser movido a ocho kilómetros de meta.

Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional han intervenido en la protesta de las numerosas personas que se concentraban en el alto de San Cosme e impedían el paso de la comitiva de la Vuelta, lo que provocó momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han trasladado que por el momento, no se han producido detenciones, pese a que varios de los manifestantes propalestinos han sido identificados por los agentes.

A falta de quince kilómetros para meta, la organización de la Vuelta decidió anunciar que, debido a una protesta que bloqueaba la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general serían tomados a ocho kilómetros de la línea de llegada.