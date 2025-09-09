Los radicales propalestinos talaron un árbol y lo colocaron en la carretera para detener la etapa

Los propalestinos radicales cortaron un árbol y lo arrojaron a la carretera para paralizar la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, que nuevamente, como ocurrió el pasado jueves en Bilbao, fue cortada a 8 kilómetros de la meta en Mos (Galicia) por las abruptas protestas en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech.

La imagen en la tarde de este martes era insólita, y es que la presencia de un tronco cortado en pleno transcurso de la carrera obligó a la organización a adoptar por segunda vez la decisión de dar por finalizada una etapa antes de la meta. En esta ocasión sí que hubo ganador, el ciclista colombiano del INEOS Egan Bernal.

La aparición del árbol talado por los radicales propalestinos coincidía en hora con la noticia del abandono de Javier Romo, corredor español que no seguirá en la carrera tras caerse por culpa de un manifestante en la etapa del pasado domingo con llegada a Monforte de Lemos. «Me han jodido la Vuelta a España», expresó el manchego del Movistar.

La etapa 16 de la Vuelta, que se disputa este martes entre Poio y Mos de Herville, ha sido neutralizada a 8 kilómetros de meta por las protestas que se están produciendo en las inmediaciones de la meta. A 15 km de meta, momento en el que marchan escapados el español Mikel Landa y Bernal, la organización de la carrera envió una comunicación por su emisora anunciando tal medida.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 km para la línea de meta», avisaron. Anteriormente, las fuerzas de seguridad hubieron de retirar un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.

Otro bochorno en la Vuelta por un árbol y los propalestinos

Cientos de personas han secundado las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza, al paso por Pontevedra de la caravana ciclista de la Vuelta, con el clamor de «No es una guerra, es un genocidio». La prueba con salida en Combarro no ha logrado esquivar las movilizaciones que se están sucediendo por toda España por la participación del equipo israelí.