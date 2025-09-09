Otro bochorno en la Vuelta: radicales propalestinos obligan a parar la etapa a ocho kilómetros de la meta

Otro bochorno más en esta Vuelta a España 2025. Radicales propalestinos la han vuelto a liar en Mos (Galicia) y la organización se ha visto obligada a detener la etapa a ocho kilómetros de la meta. Esto no había pasado jamás, pero en Bilbao ya se vieron obligados a detener la carrera por estas protestas no pacíficas. En esta etapa 16 ha vuelto a ocurrir, ya que los radicales propalestinos han cortado la carrera.

Como resultado, la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 ha vuelto a quedar totalmente manchada. Los radicales propalestinos más violentos han logrado su objetivo, otra vez, como ya hicieran en Bilbao, y han completado su gran boicot a los ciclistas. En la localidad gallega de Mos, un grupo de radicales se echaron a la carretera en plena línea de meta para impedir que los corredores pudieran llegar. De esta manera, la organización tuvo que tomar una nueva decisión inédita por segunda vez en esta Vuelta.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta», publicó la organización de la Vuelta a España. Los corredores tuvieron que finalizar la etapa a ocho kilómetros con Bernal como ganador. Otro bochorno más que ensucia el deporte español por culpa de un grupo de radicales.

Además, los radicales propalestinos talaron un árbol en mitad de la carretera a la altura de Morgadáns para impedir que los ciclistas de la Vuelta a España pudieran pasar. Otra vergüenza más que empaña otra etapa como ya ocurrió en Bilbao. La organización se ha visto obligada a detener la etapa para velar por la seguridad de todos sus corredores, entendiendo que si llegaban a la línea de meta corrían peligro por la cantidad de radicales que había congregados.

La carretera fue bloqueada a poco más de tres kilómetros del desenlace previsto en la subida a Castro de Herville. Queda todavía toda la semana de Vuelta a España hasta el domingo y hay protestas para detener la carrera en varias partes de España, incluida en la capital de España.