La Diputación de Pontevedra hace un llamamiento a la cordura en la Vuelta: «Hay que evitarlas…»

El presidente de la Diputación de Pontevedra ha hecho un «llamamiento» a la cordura de cara a la etapa 16 de la Vuelta a España, que discurrirá por la provincia gallega. Luis López, político del Partido Popular, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en las que pide «evitar las imágenes de los últimos días», en los que los radicales propalestinos han puesto en riesgo la seguridad de la carrera y la integridad física de los ciclistas. «Que mañana martes sea un día donde los protagonistas sean solamente la carrera, los ciclistas, Galicia y las Rías Bajas», ha señalado.

La carrera vuelve a escena tras la jornada de descanso del lunes y lo hace encarando ya su última semana. La Vuelta sigue en Galicia, esta vez con una etapa entre Combarro, en el municipio de Poyo, y Mos. Un recorrido en el que se espera que, como durante estos últimos días, haya algún tipo de acto en contra de la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la carrera.

Unha mensaxe de responsabilidade antes do paso de @lavuelta polas Rías Baixas. pic.twitter.com/OSQDqhDgmu — Luis López Lugués (@LuisLopezLugues) September 8, 2025

Los incidentes han hecho que la organización de la carrera se vea desbordada por completo, teniendo incluso que suspender el final de etapa en Bilbao ante la presencia de activistas violentos que llegaron a tumbar las vallas en la meta. Además, también han protagonizado incidentes que han llevado a parar por momentos la carrera, como sucedió en Figueras durante la contrarreloj por equipos, al paso del conjunto israelí, o en el inicio de la subida al Angliru, donde varios manifestantes se encadenaron a la llegada de la cabeza de carrera.

El domingo, la cosa fue a mayores, puesto que Javi Romo, ciclista del Movistar, se fue al suelo al golpear con el ciclista que iba por delante, cuando se distrajo ante la irrupción de un activista propalestino y de un policía que intentó detenerle. El ciclista sufrió varias heridas al caerse al suelo, que pueden comprometer su presencia en la carrera.

Por ello, Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra, ha hecho un llamamiento a la cordura. Ha solicitado que las manifestaciones sean pacíficas y ha atacado al «radicalismo de siempre», además de criticar la actitud del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), puesto que durante la disputa de O Gran Camiño, celebrado en marzo, no se solicitó la expulsión del Israel-Premier Tech. Precisamente, Derek Gee, del conjunto israelí, se proclamó campeón de la carrera.

«¿Libertad de expresión? Sí. ¿Arriesgar la seguridad de los ciclistas? No. ¿Derecho a manifestación? Sí. ¿Derecho a boicot? Nunca. Simple. No dudo que la gran mayoría tenemos claro esto. Menos los del radicalismo de siempre. Estamos a un día de que la caravana de la Vuelta entre en las Rías Bajas con la etapa, Combarro-Mos. Después de los incidentes vividos en los últimos días, con caídas, finales suspendidos, interrupciones e intervenciones policiales, quiero hacer un llamamiento a que mañana martes sea un día donde los protagonistas sean solamente la carrera, los ciclistas, Galicia y Rías Bajas», ha señalado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Ha sido entonces cuando ha destacado que «hoy es Gaza, antes era otro problema y mañana será cualquier otro, porque lo que importa en realidad es siempre una pancarta». Tras ello, ha solicitado al BNG que «empleen su voz para manifestarse a favor de la seguridad de la carrera, para evitar las imágenes de los últimos días» además de denunciar que, entonces, «apoyaron la carrera O Gran Camiño, donde participaba un equipo israelí que ahora piden vetar».

«La doble moral de siempre», sentencia el político del PP. Por último, ha incidido en la necesidad de evitar que el espectáculo sea lo que prime y reine en la etapa 16 de esta Vuelta a España: «Estoy convencido de que prefieren que mañana sea un día de ciclismo y de espectáculo. Yo también lo prefiero. Así que animo a todos los que mañana vamos a llenar las cunetas, animemos al ciclismo, enseñemos al mundo lo que somos en las Rías Bajas. Somos un paraíso. Pontevedra, provincia de deporte».