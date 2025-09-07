Un radical propalestino se tira al pelotón de la Vuelta y provoca la caída de Javi Romo en plena carrera

Las protestas de radicales propalestinos se ha radicalizado en la Vuelta. A falta de 55 kilómetros de la meta, en plena etapa, un radical con la bandera de palestina permaneció agazapado, se lanzó sobre la carretera al paso de los ciclistas y provocó la caída de Javi Romo. El de Movistar se fue al suelo fruto de la sorpresa, aunque se levantó sin mayores problemas. El radical fue arrestado por la Guardia Civil.

Romo hizo visible su enfado. Al reincorporarse de la caída se dirigió hacia el radical propalestino, que en ese momento se encontraba reducido por los cuerpos de seguridad, con muestras de su indignación. La situación fue muy tensa en ese tramo de la etapa, con nerviosismo y confusión entre corredores y aficionados. La escalada de protestas propalestinos alcanza su mayor temperatura en la Vuelta.

La secuencia fue la siguiente. El radical propalestino se escondió entre los arbustos y cuando pasó el grueso del pelotón fue a lanzarse sobre ellos. No llegó a establecer contacto físico con ellos al resbalarse por el camino y caer al suelo, lo que dio tiempo a los agentes de la Guardia Civil para arrestarle, pero fue suficiente para que los Romo reaccionará por instinto y cayera al suelo.

Javier Romo se va al suelo después de que un espectador haya irrumpido en el asfalto. #VueltaRTVE7S #LaVuelta25 DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/Kkr9FojoaI pic.twitter.com/LOZvmqUsjB — Teledeporte (@teledeporte) September 7, 2025

Noticia en desarrollo…