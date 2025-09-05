Radicales propalestinos vuelven a sabotear la Vuelta: paran la etapa en plena subida a L’Angliru
Los radicales imposibilitaron el paso de los tres escapados cuando comenzaban la subida del puerto
Se reproduce la escalada de protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelts
No hay etapa tranquila en la Vuelta. La escalada de protestas propalestinas por la participación del equipo Israel-Premier Tech ha desembocado también en la decimotercera etapa. Vinokurov, Jungels y Cepeda, los tres escapados, comenzaban la subida a L’Angliru cuando un grupo de radicales cortó el paso. Su presencia se convirtió en una amenaza para la integridad de los ciclistas y la Guardia Civil tuvo que intervenir para que siguiera el desarrollo de la etapa.
Una protesta detiene a la cabeza de carrera a pie del Angliru.#LaVuelta25 pic.twitter.com/FrPzF4wbhj
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 5, 2025
Noticia en ampliación.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios