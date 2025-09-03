Escándalo mundial: un boicot propalestino obliga a parar la Vuelta en Bilbao y deja la etapa sin ganador

El ecuador de la Vuelta a España ha saltado por los aires después de finalizar la etapa, en el Puerto del Pike, antes de tiempo. Las piernas dejaron de pedalear tres kilómetros antes de tiempo debido a una manifestación de activistas propalestinos que desembocó en la imposibilidad de garantizar la seguridad en el sprint final. Todo acabó antes de lo previsto y la organización decidió dejar la etapa sin ganador.

Nadie cruzó la meta, la clasificación de la etapa toma los tiempos a falta de tres kilómetros para dirimir los resultados. La Vuelta decidió cortar la etapa con anterioridad a lo previsto para evitar un altercado de carácter público en la meta con los activistas propalestina, cuyas protestas por la presencia del equipo Israel en la Vuelta se han convertido en amenaza para el correcto desarrollo de la etapa y para la integridad de los ciclistas.

De hecho, la etapa comenzó ya con altercados. Durante la salida cinco manifestantes irrumpieron en la carretera con una pancarta y varias banderas de Palestina que obligó al pelotón a detenerse. Todo fue durante la salida neutralizada, cuando circulaban detrás del coche de carrera, por lo que no ha habido ningún tipo de problema mayor ni se ha puesto en riesgo la integridad física de los ciclistas.

🔴Así está la línea de meta en la etapa 11 de #LaVuelta25 en Bilbao, que ha provocado que la organización decidiera que no haya ganador y que se tomen los tiempos a tres kilómetros de la llegada.#VueltaRTVE2shttps://t.co/Mid7B2zOG9 pic.twitter.com/FWVUZPvOBn — Teledeporte (@teledeporte) September 3, 2025

La carrera volvió a sufrir protestas por la participación del equipo Israel-Pro Tech. Desde que pisara suelo español por primera vez, en la cuarta etapa, ha sido algo habitual. Ese día, en la contrarreloj por equipos, un grupo de activistas invadió la carretera al paso del equipo israelí, cortando su paso y arruinando su etapa.

Aunque más grave fue lo del martes, cuando la carrera española discurría por Navarra, un grupo de manifestantes volvió a asaltar al pelotón y estuvo a punto de provocar una caída. En una zona repleta de banderas de Palestina y de ikurriñas, un activista ha cruzado la calzada e iba camino de chocar contra los participantes. La seguridad ha evitado un posible accidente en el último momento, mientras en el fondo de la imagen televisiva se ha podido apreciar como retenían a varios manifestantes.