Una nueva protesta propalestina en Bilbao obliga a parar la salida de la etapa de la Vuelta

La Vuelta a España ha vuelto a sufrir una nueva protesta propalestina que, en esta ocasión, ha obligado a parar la carrera. Durante el inicio de la etapa 11, con salida y llegada a Bilbao, cinco manifestantes han irrumpido en la carretera con una pancarta y varias banderas de Palestina que han llevado al pelotón a parar. Todo ha sido durante la salida neutralizada, cuando circulaban detrás del coche de carrera, por lo que no ha habido ningún tipo de problema mayor ni se ha puesto en riesgo la integridad física de los ciclistas.

