Jay Vine vuelve a ganar en esta Vuelta a España y consolida su liderato en la montaña. El del UAE Emirates le dio la cuarta victoria a su equipo en Larra-Belagua, en la décima etapa de la carrera, tras la que él mismo consiguió en Pal y las de la contrarreloj por equipos y el triunfo de Ayuso en Cerler. Se impuso a un combativo Castrillo, que peleó hasta el final por llevar a lo más alto a Movistar, pero al que no le dieron las piernas para aguantar el ritmo del australiano.

Por detrás entraron Vingegaard, que vuelve a ser líder, y Almeida o Ciccone, que entró a tiempo en el grupo para no seguir dejándose segundos y mantener sus opciones de victoria en la carrera española. El noruego Traeen, que vestía el rojo, se dejó más de un minuto con los favoritos, perdiendo así la primera plaza y cediendo ante el danés del Visma.

La décima etapa de la Vuelta a España recorría 175 kilómetros entre Arguedas y el alto de Larra-Belagua. Etapa navarra, en la que se regresaba a los Pirineos, tras la jornada de descanso del lunes. Y al comienzo de la segunda semana, el UAE siguió demostrando que es el equipo más fuerte. Vine impuso la dictadura del conjunto emiratí, inmerso en pleno escándalo por el comunicado anunciando la marcha de Ayuso y las palabras del corredor español contra su equipo.

Victoria de Jay Vine

Todo, en una etapa que trataron de hacer suya los hombres de Movistar, con Javi Romo primero y, después, con Pablo Castrillo. Se quedó a las puertas de la victoria el segundo, que dejó atrás al resto de fugados al inicio del puerto. Sin embargo, apareció el australiano para evitar la victoria española en la cima de del macizo navarro.

Por detrás llegaron el resto de favoritos de la carrera. Vingegaard entró en meta a un minuto y cinco segundos, en un grupo con Hindley, Ciccone y Almeida. Sí que se dejaron tiempo respecto a ellos Felix Gall y Egan Bernal, perdiendo cerca de medio minuto en la línea de meta. Aunque más se dejó el líder Traeen, que pierde el rojo en favor del gran favorito, el ciclista de Visma.