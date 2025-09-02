Ayuso denuncia la «dictadura» del UAE: «Han querido dañar mi imagen»

Juan Ayuso ha explotado contra el que todavía es su equipo, el UAE Emirates, por el comunicado en el que anunciaron su marcha a final de temporada. El ciclista español ha sido muy duro, tildando de «dictadura» lo que ha tenido que vivir en estos últimos tiempos, hasta que se ha confirmado su salida. «Acordamos que se haría público al final de la Vuelta para no afectar al equipo y los compañeros, pero salió ayer sin previo aviso, para dañar mi imagen, así que no lo comparto», ha destacado el alicantino.

El ciclista de Jávea continuó exponiendo sus razones para estar molesto con la actitud del equipo. «Hablan de valores y de unión, estoy de acuerdo con eso, pero aprovecharon unas palabras de Almeida. Este compañero me ha pedido disculpas y está de acuerdo con lo que pasó», dijo, en referencia a que «no hubo falta de ayuda en Valdezcaray».

«Han sido faltas de respeto, una detrás de otra, por parte de la dirección del equipo, y así es difícil la unión y la integración. Por respeto a mis compañeros quiero terminar la Vuelta lo mejor posible, señaló. Con vistas al futuro detalló que «el año que viene será bonito, un nuevo comienzo», y recalcó que la relación con los compañeros, «incluido Almeida», es buena y se merece todo el apoyo, «por lo que aportaré todo lo que pueda», dijo.

«Almeida se merece todo el apoyo y lo intentaré. Me hubiera gustado terminar bien con el equipo, lo intenté, pero a veces no se puede, parece más bien una dictadura y una cuestión unilateral sobre todo de poder», ha destacado. Ayuso, que llegó al equipo en 2021, subrayó que el comunicado en con el que anunciaban la ruptura salió antes de tiempo y por sorpresa.

«Salió antes de tiempo, sin aviso, y eso no lo entiendo. Dije que no estaba de acuerdo y me lo impusieron. Dijeron que tenían otro comunicado anterior que era mucho peor. Intenté mantener la cordura y la imagen y ser respetuoso, porque el equipo me ha dado mucho, y he cobrado de ellos, pero todo ha sido difícil», detalló.

Con 15 victorias en su palmarés, Ayuso admitió que ha tenido oportunidades en el UAE, pero su reto apunta más alto. «En el lado deportivo tuve oportunidades, pero ahora quiero otros retos. En la parte deportiva estoy agradecido al equipo», concluyó.