Milagro arbitral: segundo jugador del Barcelona sancionado por cinco amarillas en temporada y media

El Barcelona tendrá un jugador sancionado por cumplir ciclo de tarjetas en la próxima jornada de Liga. Ante el Villarreal, Hansi Flick no podrá contar con Gerard Martín, que vio la quinta amarilla frente al Levante. Un hecho que no tendría mucho más misterio –al ser algo habitual a lo largo de la competición– de no ser por la excepcionalidad que hay con el Barcelona. Desde la temporada pasada, al conjunto culé sólo le había pasado en otra ocasión, con Iñigo Martínez, que fue sancionado el pasado mes de mayo, todavía en la 2024-2025.

La justificación arbitral podría ser sencilla, como ya hicieron desde el propio CTA cuando se atrevieron a argumentar que al Barça no se le pitaran penaltis en contra durante 78 jornadas seguidas en la época en la que pagaban a Enríquez Negreira. Cuando el caso vio la luz, Medina Cantalejo, presidente arbitral en ese momento, llegó a decir que «si no se le pitaron penaltis fue porque no los hubo». Algo similar debe pasar ahora con las tarjetas.

Sus faltas no deben ser de amarilla o no deben quejarse a los árbitros para que les amonesten o, quizás, no protestan lo suficiente a los árbitros. Tampoco cortarán contragolpes. Será que no se los hacen. El caso es que, entre la temporada pasada y esta, sólo han tenido dos sanciones por cumplir ciclo de cinco tarjetas. Hasta este domingo, únicamente era Iñigo Martínez, hasta que Gerard Martín vio la quinta cartulina de la temporada en Liga contra el Levante.

Para poner en perspectiva los hechos, en ese tiempo el Real Madrid ha perdido en seis ocasiones a jugadores por ese motivo. La temporada pasada, a los blancos les sucedió en cuatro ocasiones (Vinicius, Modric, Tchouaméni y Bellingham), mientras que esta campaña ya les ha sucedido a Vini y Tchouaméni. Además, tienen tres apercibidos, que no jugarán en cuanto vean una amarilla más.

Parece que aún queda para que los azulgranas puedan igualar esos números. Incluso podría acabar esta temporada, de la que quedan ya sólo 13 jornadas ligueras, sin igualar el registro madridista de cuatro sancionados del pasado curso. Ahora mismo, sólo Koundé está apercibido, mientras que otros dos jugadores (Eric García y De Jong) tienen tres tarjetas.

Mientras tanto, en medio de la campaña electoral, Joan Laporta repite como un mantra que a su máximo rival le favorecen los árbitros. Todo, porque a los blancos les hayan pitado más penaltis que a otro equipo este curso. También, –todo sea dicho– porque habían visto cómo el peor Real Madrid que se recuerda en años se les acercaba y les llegaba a arrebatar el liderato en una Liga en la que llevan años sacando partido de estadísticas como esta.

Ahora, un nuevo atropello arbitral vuelve a perjudicarles. Después de que Gerard Martín viese la amarilla contra el Levante, se perderá el duelo que se celebrará el próximo 28 de febrero en el Camp Nou ante el Villarreal. Un hecho inédito este curso, puesto que en 63 jornadas sólo un futbolista culé había cumplido ciclo de tarjetas.