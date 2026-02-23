Sara Carbonero se pronuncia sobre su salud tras su operación: «He confirmado que…»

Sara Carbonero sigue recuperándose de la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter de urgencia a comienzos de año, cuando se encontraba en plenas vacaciones de Navidad en Lanzarote junto a su pareja, el empresario Jota Cabrera, y sus amigos, entre los que estaba su inseparable Isabel Jiménez. Allí tuvo que dejar de lado las celebraciones y pasar por el hospital tras sufrir un complicado problema que, por lo poco que se sabe, tuvo que ver con el estómago, y del que no ha querido dar más detalles hasta ahora. La toledana pasó varias semanas ingresada hasta que pudo volver a Madrid para reunirse con los suyos, especialmente con sus hijos Martín y Lucas, fruto de su matrimonio con el ex futbolista Iker Casillas, que se hizo cargo de ellos.

En estos dos meses no se ha dejado ver en actos públicos, pero sí que ha querido hacer algunas pequeñas apariciones en redes sociales, donde ha querido dar pistas de cómo se encuentra. Eso sí, siempre siendo muy discreta y reservada con los detalles sobre su vida privada. En un largo mensaje en su cuenta de Instagram, Sara ha querido compartir una foto disfrutando del soleado fin de semana que se ha vivido en Madrid, además de contar cómo lo ha pasado en buena compañía de sus hijos y de amigas.

«Dejo constancia por aquí de la tarde en la que volví a hacer otra de las cosas que más me gustan. Acompañar a mis 🐥 a los campos de fútbol», así ha contado que por primera vez en meses ha podido acudir con ellos a un partido para ser espectadora de lujo.

Eso sí, antes del encuentro de los pequeños, no ha querido perderse la previa con amigas y madres del resto de compañeros del equipo: «Previa cita con mis mamis-amigas para tomar por fin al sol en la cafetería un café / tercio/ kombucha o lo que surja según la ocasión».

Como casi toda España, este pasado fin de semana ha aprovechado el sol y las temperaturas primaverales después de semanas de borrascas y lluvia. «Me he dado cuenta de que no era consciente de la necesidad que tenía de que esos rayitos de sol me dieran en la cara hasta que lo han hecho. De poder secarme el pelo al aire libre. Me ha cambiado la energía, mucha calma», ha contado Sara Carbonero.

Pese a que muchos ya esperan (esperamos) que llegue el mejor tiempo y poder dejar de lado este invierno pasado por agua, la periodista no tiene ningún problema, ya que quiere vivir al máximo ahora que puede retomar su vida: «Aunque en mis vaqueros sea primavera (por los coloridos bordados que llevan), no quiero arañarle ni un solo día al invierno que todavía tenemos por delante porque, además de que es una estación que me gusta mucho, la sensación sería de que esto va muy rápido».

Por último, Carbonero ha dejado claro que tras su reposo obligado por la operación tiene algunas pequeñas secuelas, aunque espera superarlas con el paso de las semanas. «Por lo demás, he confirmado que me canso bastante subiendo escaleras (de momento). De lo que no me cansaré nunca es de repetir aquello de: ‘Bendita cotidianidad’», así ha querido contar a sus más de tres millones de seguidores cómo se siente.