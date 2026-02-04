Sara Carbonero rompe su silencio sobre su ingreso hospitalario: «Entré a un quirófano llena de incertidumbre»

El pasado martes 3 de febrero, Sara Carbonero vivió uno de los días más especiales de su vida, puesto que celebró 42 años rodeada de sus seres queridos. Debemos tener en cuenta que este cumpleaños no ha sido como otro cualquiera, puesto que la periodista no ha dudado un solo segundo en celebrar la vida después del contratiempo de salud que tuvo hace unas cuantas semanas, poco después de comenzar el año. Recordemos que, el 2 de enero, tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital de Lanzarote como consecuencia de un fuerte dolor. Algo que le obligó a pasar por quirófano e, incluso, estar varios días en la UCI. Durante esta celebración, Sara Carbonero aprovechó para utilizar su perfil oficial en Instagram para hacer una publicación de lo más especial, lanzando un mensaje de lo más significativo. Entre otras cuestiones, porque ha roto su silencio respecto a ese complicado inicio de 2026.

«Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes», comenzó diciendo Sara Carbonero en la publicación realizada en Instagram. Y añadió: «Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón», explicó. Acto seguido, se pronunció sobre ese complicado bache de salud: «Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma», expresó. Lejos de que todo quede ahí, la periodista continuó sincerándose respecto a esta complicada etapa de su vida.

«Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos, pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti. No sé cómo devolver tanto amor…», reconoció. Fue entonces cuando quiso hacer una serie de agradecimientos, especialmente a esas personas que han estado a su lado en estos momentos.

Entre ellos, se encuentran su familia y amigos, así como Jota Cabrera (su actual pareja): «No se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles». Por si fuera poco, quiso dar las gracias especialmente «a Iker y a mi madre, por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía».

Lejos de que todo quede ahí, la periodista se acordó de quienes le cuidaron cuando más lo necesitaba: «A todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, a Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles».

«Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud», expresó Sara en esta publicación. Y añadió: «Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy un cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino», concluyó.