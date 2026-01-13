Más detalles de los problemas médicos de Sara Carbonero: «Llegó muy débil»

La salida de Sara Carbonero del hospital no termina de llegar, ya que desde que ingresase en un hospital canario y fuese intervenida de urgencia su estado habría mejorado considerablemente. Aunque pasó varios días en la UCI, desde el pasado jueves ya está en planta, por lo que se entiende que su evolución ha sido positiva, siendo lógico pensar que podría estar pensando en regresar a la península lo antes posible para continuar su recuperación junto a su familia y allegados. Pero ese día no llega, haciendo pensar que las cosas no están tan bien en la salud de la periodista. Pasados unos días, se conocen más detalles de lo que le sucedió, aunque se desconoce la enfermedad concreta que ha sufrido.

Fue Iker Casillas, su ex marido y padre de sus hijos, el que dijo a la prensa que Sara volvería a Madrid para seguir su recuperación lo antes posible y en cuanto pudiera, pero ese día se sigue retrasando. En los últimos días, se ha podido comprobar que ya está mucho mejor, tanto que incluso tiene su teléfono y utiliza las redes sociales, como hizo para comenzar una foto de la boda de su amiga, la cantante Sofía Ellar.

Mientras se pensaba que el pasado fin de semana podría haber recibido el alta, o al menos el permiso para poder volar hacia Madrid, continúa ingresada. El motivo, aunque no se sabe oficialmente, parece que es que la precaución de los médicos es máxima y no quieren correr riesgos.

Desde el programa Espejo Público han dado más datos de lo que le ocurre a la toledana en su sección de corazón, que comanda cada mañana Gema López. «Es verdad que, cuando ella llega al hospital, lo hace muy débil», apuntaban en el programa de Antena 3.

«Hay que recordar además que se tiene que someter a una operación quirúrgica delicada, que pasa por la UCI y es normal que los días se alarguen», puntualizaba López. Es por eso que asegura que «Hasta que los médicos no vean que está completamente restablecida no verán óptimo darle el alta y que ella tenga que coger un avión y venirse a Madrid», añade, de nuevo, apelando a la prudencia de los doctores que se encargan de su recuperación.

«Esperamos que poco a poco se vaya recuperando. Sus médicos están vigilando toda su evolución. Me imagino que cuando llegue a Madrid será ella quien informe», así dejaba claro la periodista que habrá que esperar hasta que regrese a Madrid para tener información de primera mano.

Hasta el momento el entorno de Sara Carbonero ha preferido guardar silencio ante los medios, hablando de forma privada con algunos periodistas y con medios amigos, como es la revista ¡HOLA! Solo unos pocos elegidos han podido recibir pequeñas pinceladas de su estado de salud, aunque en ningún caso se han dado detalles, como ponerle nombre a la dolencia que la llevó a ir de urgencia a un hospital y tener que ser intervenida en plenas vacaciones de Navidad tras celebrar la Nochevieja.