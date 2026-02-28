La ofensiva contra Irán busca asfixiar al mayor patrocinador del terrorismo internacional

El ataque desplegado de forma coordinada este sábado por EEUU e Israel contra Irán busca erosionar al máximo el cruel régimen de los ayatolás de Irán que somete a su población, pero lo hace con un objetivo más amplio: acabar con el mayor foco de riesgo para Occidente, y directamente para Israel. No sólo por su empeño en dotarse de arsenal nuclear propio sino porque, durante décadas, el régimen de los ayatolás es el mayor financiador de terrorismo islamista de base antijudía, pero con potencial de desestabilización –e incluso operativo– contra intereses occidentales, a cuyas democracias también considera objetivo.

Desde que los ayatolás tomaron el poder en la revolución iraní que derrocó al Sah Pahlevi en 1979, su autocracia hizo de la financiación del terrorismo una pieza esencial de su política exterior. De inmediato estableció lazos con el terrorismo palestino, y esa estrategia la ha ido manteniendo y reforzando desde entonces.

El dinero de Irán, que fluye al calor de las ricas reservas naturales del país –petróleo y oro, entre otros–, ha servido para que los ayatolás financien a organizaciones terroristas que, en la práctica, son utilizadas como un brazo indirecto bélico de Irán contra Israel. Es el caso de Hezbolá, asentado en Líbano; Hamás, en Gaza; los hutíes de Yemen; y grupos terroristas que tienen su nido en puntos de Irak. Todos ellos con Israel como objetivo prioritario, la única democracia en la convulsa región de Oriente Medio.

La matanza cometida por Hamás el 7 de octubre de 2023 que segó la vida de más de 1.200 judíos y el secuestro de unos 250 –de los que muchos murieron en el posterior cautiverio– fue el detonante que llevó a Israel a lanzar la guerra defensiva contra esa organización terrorista para erradicarla en su nido gazatí, en el que la Autoridad Nacional Palestina no logró ejercer el control porque fue Hamás quien impuso su particular dictadura de poder a sangre y fuego.

Desde entonces, Irán ha pasado a ocupar una posición reforzada como riesgo creciente para los intereses occidentales. Consciente de que la seguridad y la estabilidad democrática de Israel es una pieza fundamental, EEUU ha seguido dando cobertura a la estrategia defensiva de Israel. Y la Casa Blanca ha optado por estrechar el cerco sobre Irán, mientras el régimen de los ayatolás ha venido persistiendo en mantener su programa nuclear para dotarse de su propio arsenal atómico.