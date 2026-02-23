Bruselas favorecerá las fusiones en el sector del automóvil, tanto para favorecer la integración de grandes constructores, como empresas especializadas en las autopartes del vehículo, con el objetivo de crear «campeones europeos» frente a la presión de China. La Comisión Europea apuesta así por incrementar la competitividad de este sector en un momento en el que la industria del Viejo Continente planea la eliminación de más de 35.000 puestos de trabajo en los próximos años.

Fuentes del Ejecutivo comunitario han indicado a OKDIARIO que «la Comisión Europea (CE) trabaja en la puesta en marcha de nuevos mecanismos para favorecer la integración de empresas relacionadas con la industria del automóvil por los efectos derivados de la crisis que sufre el sector, motivada por la caída de la demanda en los distintos mercados del Viejo Continente y el desembarco de nuevos competidores procedentes de China con precios más competitivos».

Fusiones en el sector del automóvil

El avance de fabricantes de coches procedentes de China en Europa, en especial en el mercado automovilístico español, ha acelerado el debate en el organismo comunitario y ha aumentado la presión para fomentar la creación de grupos industriales más grandes y coordinados, capaces de luchar contra las cadenas de suministro integradas, los costes laborales más bajos, el apoyo estatal y el dominio de las baterías de las marcas chinas.

Con esto, Bruselas no busca fusiones entre marcas de coches, que el mercado no espera tras la integración de PSA y FCA para crear el Grupo Stellantis en el año 2021, sino que busca la consolidación entre fabricantes de componentes vinculados a la electrificación con negocio en las baterías, los semiconductores o control sobre la electrónica de potencia.

Acuerdos de colaboración entre marcas

En Bruselas también estudian fomentar los acuerdos de colaboración entre automovilísticas. Un clásico del sector, pero que entre empresas del Viejo Continente no han fructificado tan bien si lo comparamos con los pactos entre marcas europeas y chinas o, incluso, entre marcas asiáticas.

Un ejemplo de ello es el intento de cooperación entre el Grupo Renault y el Grupo Volkswagen para la producción de un coche 100% eléctrico, pequeño y asequible, que terminó con un acuerdo entre la firma automovilística gala y el gigante automovilístico chino Geely, tras el no de los alemanes. Justo esto es lo que quiere evitar Bruselas y que las alianzas y las sinergias se produzcan entre empresas made in Europe.

De hecho, tal y como ha podido saber este diario, el organismo presidido por Ursula von der Leyen no sólo explora favorecer los acuerdos entre empresas vinculadas al sector del automóvil, también abaraja la posibilidad de que estos acuerdos se extiendan a otros sectores como el tecnológico o el energético, sin olvidar otras industrias claves como la defensa. Todo ello para que a los costes habituales de los fabricantes no se sumen los tecnológicos, regulatorios y competitivos del nuevo paradigma.