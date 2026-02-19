El presidente de Anfac, Josep María Recasens, ha avisado de que España pierde la producción de 400.000 coches al año, lo que es lo mismo que una fábrica cerrada. Una cifra motivada por la congelación de la demanda en los distintos mercados europeos, principal destino de los vehículos made in Spain, que contrasta con el crecimiento de las matriculaciones de vehículos nuevos en el mercado nacional, que ha cerrado el año 2025 con un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha señalado el también presidente de Renault España, durante la celebración del Foro Anfac, al que ha asistido este diario, en la que ha destacado que «la producción de las fábricas en España se reduce porque se venden menos coches». «Hemos perdido cuatro puntos de fabricación respecto a los antiguos y este no es un factor único en España en el nivel europeo, pues en ambos casos se están produciendo menos coches que antes», ha añadido.

Caída de la producción de coches en España

«Estamos perdiendo 400.000 coches de producción en España año tras año, esto significa una planta cerrada y esa es la realidad. Tenemos un mercado en España potente, que crece un 12%, pero tenemos un mercado europeo estancado y vemos como la fabricación baja», ha advertido el directivo catalán.

Además, ha señalado que «este comportamiento no se repite en todo el mundo, Europa es la región donde se está vendiendo menos y se está produciendo menos». Un dato preocupante que afecta de lleno a la industria del automóvil en España, ya que es el segundo constructor más importante del Viejo Continente, en términos de volumen.

«Europa no está protegida y ese concepto hace que se produzcan menos coches. Hay dos elementos importantes: por un lado la regulación y por otro la tecnología. Y hay que tener en cuenta que estos factores influyen en competitividad, productividad y regulación», ha insistido el presidente de Anfac.

¿Adiós al motor de combustión?

Recasens ha explicado que «hay ciertas realidades que debemos aceptar. La primera es que el motor de combustión va a decrecer y el vehículo eléctrico va a crecer, pero no van a crecer al mismo ritmo que pensábamos que uno decrecería y el otro crecería, pero el patrón de comportamiento del mercado va a ser este. Uno crece y otro de crecer», ha añadido.

«Otra de las realidades es que aún no hemos recuperado niveles de ventas previas a la pandemia ni en Europa ni en España. A diferencia de Europa en su conjunto, que está estancada en términos de ventas, España experimentó un crecimiento positivo de más del 12%», ha concluido el directivo catalán.