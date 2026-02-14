Una vez más el sector del automóvil se ha visto obligado a sacar de apuros al Gobierno de Pedro Sánchez y marcas como, MG, Omoda o Renault, adelantarán las ayudas a la compra del coche eléctrico, ante el retraso en la puesta en marcha de los incentivos estatales. El Ejecutivo socialista anunció el pasado diciembre 400 millones de euros para 2026 con el objetivo de impulsar la demanda de este tipo de motorizaciones, pero dos meses después siguen sin estar disponibles y todo apunta que no lo estarán hasta el segundo trimestre del año.

Con el objetivo de evitar una parálisis del mercado de coches eléctricos, MG ha lanzado sus propias ayudas, ya que adelantará y completará los incentivos hasta los 4.500 euros a todos los clientes que adquieran un vehículo de la marca 100% eléctrico o híbrido enchufable a través de financiación.

Bajo el lema de made for Europe, el fabricante automovilístico chino contrarrestará la penalización del Gobierno de Pedro Sánchez a las marcas que no producen en el Viejo Continente, por la que los vehículos MG han quedado excluidos del 25% de los incentivos, esto es 1.125 euros de los 4.500 euros. Un campaña, que tal y como avanzó este diario, se realizará en el momento de la compra , mediante un préstamo al consumo al 0% de tipo de interés.

Ayudas al coche eléctrico

Cabe recordar que, el Ejecutivo promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que los motores son híbridos enchufables o de autonomía extendida. Una cantidad a la que habría que sumar 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en caso de que supere la citada cantidad pero no supere en ninguno de los casos en el total de la factura los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio viene la parte más complicada en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con el plan Auto+, con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario. En total, 4.500 euros de los que un porcentaje muy bajo del mercado se verán beneficiados.

El sector sale al rescate del Gobierno

Misma decisión ha tomado Omoda & Jaecoo, que, como compromiso con la producción local a corto plazo en la planta que tiene el grupo en Barcelona, la marca complementará estas ayudas hasta el importe máximo con un descuento directo de 1.125 euros.

Adicionalmente, para evitar que los clientes tengan que adelantar el importe correspondiente a la ayuda, el fabricante automovilístico del Grupo Chery ofrecerá un adelanto de la ayuda correspondiente al Programa Auto+ mediante un préstamo a 12 meses sin intereses para aquellos clientes que financien la compra a través de Santander Consumer Finance. De esta forma no será necesario que los clientes adelanten este importe, contando con el plazo de 1 año para gestionar y recibir la aportación del Plan Auto+.

Una medida que también han adoptados otras marcas europeas como Renault y Dacia, que no están afectadas por la reducción de la ayuda, ya que la mayor parte de sus modelos se producen en el Viejo Continente, si no por el retraso en la puesta en marcha de los incentivos. Es por esto por lo que la compañía ha decidido adelantar, a través de su financiera, las ayudas de hasta 4.500 euros.