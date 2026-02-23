Adiós a los radiadores de siempre: su sustituto ya está aquí y un arquitecto confirma que es más barato

Muchos de los elementos que consideramos imprescindibles en el hogar están atravesando una etapa de profunda transformación, como es el caso de los radiadores. Estos son elementos indispensables en los hogares pero también son uno de los aparatos que más hace que suba la factura de la luz o del gas.

El arquitecto y divulgador especializado en eficiencia energética Jordi Martí, se ha mostrado muy contundente en redes sociales: «Los radiadores tienen los días contados; es una tecnología ineficiente y obsoleta». No se trata de una predicción sin ningún tipo de fundamento, sino de una nueva forma de entender el confort térmico en el hogar.

Durante décadas, los radiadores han cumplido una función muy importante: calentar las viviendas durante los meses de invierno en edificios mal aislados. Ventanas y paredes con grandes pérdidas energéticas y puentes térmicos generalizados han sido una constante durante años, provocando que el interior de los hogares estuviera frío.

Los radiadores, que funcionan con agua a entre 60 y 80 grados, irradiaban calor directamente hacia el interior de las estancias y ayudaban a contrarrestar la sensación de frío. “El radiador no era solo un emisor de calor; era una respuesta a un problema constructivo”, explica Martí.

«Los radiadores tienen los días contados, y os explico por qué. Hasta ahora han funcionado muy bien porque en invierno las paredes y las ventanas estaban muy frías, y la superficie caliente del radiador compensaba esa pérdida de calor. El gobierno recomienda poner la calefacción a 19 grados, pero si tu casa es antigua y está mal aislada, las paredes seguirán estando frías; en cambio, en una vivienda bien aislada, esas superficies estarán más templadas aunque la temperatura interior sea la misma. Nuestro cuerpo, que está caliente, irradia calor hacia las superficies frías, y por eso en una casa mal aislada tenemos mayor sensación de frío», indica el experto.

«En esas condiciones, los radiadores (que están más calientes que nosotros) irradian calor hacia el cuerpo y generan confort. Sin embargo, los edificios nuevos están mucho mejor aislados y ya no tiene sentido mantener una caldera de gas con radiadores que se calientan muchísimo, porque es una tecnología ineficiente y cada vez más obsoleta. La tendencia es hacia sistemas de climatización por aire, suelo radiante o soluciones basadas en aerotermia u otras tecnologías más eficientes. Por eso cada vez veremos menos radiadores y, además, ganaremos libertad para distribuir mejor los espacios, abrir bien las puertas y colocar los armarios donde queramos», explica Jordi Martí.

El escenario actual es muy diferente al de años atrás. Las normativas de edificación han endurecido los requisitos en lo que a eficiencia energética se refiere, y las nuevas viviendas tienen paredes y techos mejor aislados. Asimismo, muchas ventanas cuentan con triple acristalamiento, las cuales reducen al mínimo las infiltraciones de aire.

«Si tu casa está bien aislada, las paredes estarán calientes aunque la temperatura interior sea la misma», señala el arquitecto. En éste nuevo escenario, los radiadores de toda la vida están perdiendo protagonismo y cediendo el paso a sistemas como la climatización por aire, el suelo radiante o la aerotermia.

La climatización por aire es una solución muy efectiva para los 365 días del año, ya que integra calefacción y aire acondicionado en un mismo aparato. Cada vez más viviendas de obra nueva cuentan con este sistema,

El suelo radiante, por su parte, distribuye el calor de forma homogénea a través de tuberías integradas en el pavimento que funcionan con agua a baja temperatura, generalmente entre 30 y 45 grados. Ofrece una sensación de confort muy agradable y reduce la pérdida de energía.

Mientras, la aerotermia, basada en bombas de calor que extraen energía del aire exterior, permite producir calefacción con un rendimiento muy superior al de una caldera convencional.

Techo radiante

En otro de sus vídeos más virales, Martí habla del techo radiante: «Calentar o enfriar una vivienda por el techo puede parecer, a primera vista, una contradicción (sobre todo en invierno, cuando el aire caliente tiende a subir), pero con la tecnología actual es una solución perfectamente viable, confortable y muy eficiente si está bien diseñada. La clave no está en “lanzar” aire caliente o frío, sino en trabajar por radiación y mantener una temperatura estable y constante durante todo el año.

Una de las dudas más habituales tiene que ver con el verano: si el techo está frío, ¿puede producirse condensación y acabar «lloviendo» dentro de casa? La respuesta es que solo ocurriría si el sistema estuviera mal regulado. Los techos radiantes modernos incorporan control de humedad y temperatura superficial para evitar que se alcance el punto de rocío».