Todo sobre la entrevista póstuma de Eric Dane para Netflix: qué dijo el actor de antes de su muerte

Se ha convertido en el gran protagonista de los últimos días, y no es para menos. El pasado 19 de febrero, el mundo se despidió del gran actor Eric Dane. Fallecido a los 53 años, el actor perdió la vida tras haber estado meses luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una dura enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Según se ha podido saber, afecta a la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. Un terrible padecimiento para el que no hay cura y que afecta con mayor frecuencia a personas entre 40 y 70 años.

Eric Dane vivió sus últimos días rodeado de su familia y de sus seres queridos, pero el mundo entero siempre lo recordará por haber dado vida a personajes ficticios tan inolvidables como los que presentó en producciones como Anatomía de Grey, Euphoria, The Last Ship o en X Men: The Last Stand. Una carrera profesional absolutamente brillante que le llevó a hacerse un hueco entre las celebridades más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, el motivo de esta noticia es el inesperado documental que ha lanzado la plataforma de Netflix y donde el actor realiza su última entrevista.

Eric Dane habla de su mujer en el documental: «Nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad»

Presentado bajo el título de Famous Last Words, el formato llega a la plataforma con 50 minutos de duración. Una emisión donde el actor es entrevistado por el productor Brad Falchuk. De esta manera, se puede apreciar cómo el artista aborda temas muy personales. Su lucha contra la ELA ocupa un foco especial en el proyecto, por obvias razones. Pero, también se abordan cuestiones como su problema con las adicciones o su matrimonio con su mujer, la actriz Rebecca Gayheart.

«Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí. Y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca», cuenta el fallecido actor en el documental. Unas palabras impactantes con las que no ha dejado indiferente a nadie. Pues, él mismo sabía que su vida estaba llegando a su final.

Sentado en su silla de ruedas eléctrica, la cual se veía obligado a utilizar por su enfermedad, el artista se sincera. Eric Dane cuenta que fue diagnosticado con ELA en abril del 2025 y, desde entonces, fue perdiendo la movilidad de su cuerpo. En su último año de vida, el actor quiso aprovechar su popularidad pública para visibilizar la enfermedad y colaborar con la fundación I am ALS.

Eric Dane se sincera: «Aprecia cada momento»

El actor cuenta que, durante años, vivió en el pasado. Carcomiendo sus días en la culpa, la duda y pensando en un futuro incierto. Pero, la enfermedad le ha ayudado a disfrutar de su presente. «El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento», afirma. Asimismo, anima a todos los que vean el documental a luchar y a encontrar su gran pasión.

«Encuentra aquello que haga que quieras levantarte por la mañana. Tu camino, tu propósito, tu sueño. Y ve a por ello», indica. Pues, desde pequeño, siempre sintió una profunda conexión con la interpretación. Por ello, luchó arduamente para cumplir su sueño de ser actor. Antes de despedirse del mundo de manera definitiva, quiso dedicarle sus últimas palabras a su mujer e hijas. «Billie y Georgia, sois mi corazón. Sois mi todo. Buenas noches. Os amo. Esas son mis últimas palabras», concluye.