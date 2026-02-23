Adiós a un personaje clave de ‘Sueños de libertad’: «Esto es un hasta siempre»

Dos años han pasado desde que Sueños de libertad se presentó de manera oficial en Antena 3. La producción española se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones más vistas de la cadena. Su trama ha cautivado a todos desde el primer momento. Pero, bien es cierto que los fans también han tenido que ser testigos de algunas bajas inesperadas. Con el paso de los episodios, algunos personajes han llegado al formato. Pero, otros se han ido. Una serie de despedidas que han marcado de alguna manera el transcurso de la historia.

Hace unos días, los espectadores fueron testigos de la marcha de Joaquín (Javier Beltrán) y su esposa Gema (Agnès Llobet). Ambos personajes se despidieron de la historia debido a que se mudaron a Barcelona. Un adiós que no dejó indiferente a nadie. Pero, lejos de quedar aquí, ahora, ha sido el actor Guillermo Barrientos el que se ha despedido. En pantalla, el artista se presentaba como el perfumista Luis Merino. Una trayectoria con la que el personaje no pasó desapercibido, pero, tal y como se ha podido comprobar, después de vender sus acciones de la empresa, Luis ha optado por alejarse de Perfumerías De la Reina.

Guillermo Barrientos se sincera tras su salida de ‘Sueños de libertad’: «Ha sido maravilloso»

Guillermo Barrientos ha querido despedirse de los fans de Sueños de libertad, pues ha recibido mucho apoyo por parte del público desde que comenzó su aventura en la serie de Antena 3. Las redes sociales oficiales de la serie han compartido un vídeo donde se puede ver al actor despedirse de los fans. Y es que, tras 500 episodios, el cariño hacia la producción de Atresmedia es notable.

«Deciros que Luis se va, esto es un hasta siempre», comenzó diciendo. Unas palabras con las que dejaba claro que, de manera definitiva, no le volverán a ver en Sueños de libertad. Pues, su etapa en la ficción española ha concluido de manera definitiva. «Ha sido maravilloso. Se quedan aquí grandísimos compañeros, muchísimas tramas. Vienen cosas increíbles, nuevos personajes, y que lo único que hace esto es reforzar lo que significa Sueños de libertad», comentó emocionado.

Mantener una serie de tira diaria durante dos años no es fácil, y menos en una cadena de prestigio como lo es Antena 3. Pero, la historia ha conseguido cautivar por completo a la audiencia. Motivo que ha impulsado que se siga manteniendo en antena. Por ello, Guillermo Barrientos ha querido concluir sus palabras con muestras de agradecimiento a los espectadores. «Espero, que sigáis apoyándola todos los días. Lo único que puedo decir de corazón es que muchísimas gracias y larga vida a Sueños de libertad», concluye.