Liberum señala al Gobierno por la DANA: «El estado de alarma debería haberse activado y no se activó»

Concepción Cuevas, representante de la asociación Liberum, ha criticado al Gobierno de España, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Española de Meteorología (Aemet) por la trágica riada que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024 con un balance de 230 fallecidos. Ha sido en el transcurso de la la primera de las comparecencias de las asociaciones de víctimas ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Concepción Cuevas ha criticado, en concreto, el silencio del presidente de la CHJ, Miguel Polo, en el CECOPI pese al incremento de los caudales del Poyo en aquella trágica jornada. Y, también, avisos «tardíos» del Júcar y de la la Aemet. Pero, sobre todo, ha puesto sobre las mesa que al haber más de una Comunidad Autónoma afectada, el Gobierno «debería haber cogido las riendas». «El estado de alarma debería haberse activado y no se activó», ha sentenciado la representante de Liberum.

Se da la circunstancia de que, precisamente Liberum, que está personada en el caso de la DANA, que instruye la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, solicitó en abril de 2025, tal como publicó entonces OKDIARIO, que la magistrada librara escrito a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para que ambos certificasen si el presidente Pedro Sánchez convocó o no el Consejo de Seguridad Nacional en el día de la devastadora riada, lo que Ruiz Tobarra rechazó días después.

Y que antes, en noviembre de 2024, apenas unos días después de la catástrofe, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) envió al Supremo el recurso contra la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez con la DANA interpuesto, también, por Liberum, solicitando que se adoptasen medidas cautelares para proteger la salud de las personas así como la imposición del Estado de Alarma, entre otras cuestiones, tal como también reveló OKDIARIO, entonces.

Las manifestaciones de Concepción Cuevas este lunes ante la comisión de la DANA en las Corts Valencianas han sentado como un jarro de agua fría a PSOE y Compromís, porque el relato de Concepción Cuevas rompe el de la izquierda en torno a la DANA. Al punto, que han criticado directamente a la ponente. Esto, ha provocado un momento de gran tensión. Así, en respuesta ambos. Pero sobre todo al representante socialista, Concepción Cuevas ha recordado que ella estuvo 20 años afiliada al PSOE, 25 años a UGT y cinco años Comisiones Obreras: «Creo que no soy sospechosa, precisamente, de ser de derechas. Incluso yo he ayudado a buscar avales para que Sánchez esté donde está». En esa misma dirección, Cuevas ha destacado que ella es «mucho más cercana al PSOE. Pero al Partido Socialista que yo conocí. No al de ahora. Que no tiene nada que ver».

Cuevas ha dirigido la responsabilidad a «todas las instituciones: desde el Gobierno central hasta el Ayuntamiento más pequeño». Y ha destacado que los avisos «fueron tardíos». En este sentido, ha criticado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque «los avisos los dio tardíos». De la Aemet ha criticado que «también tuvo un parón». Y ha recordado que «llevaba varios días advirtiendo que iba a haber lluvias intensas. Pero fueron más que intensas. Los que estaban tratando de gestionar lo que podía suceder…, ahí hubo un parón de información que no dieron avisos».

En referencia al presidente de la CHJ, Miguel Polo, la representante de Liberum ha recordado que «estaba en la reunión del CECOPI y sabía, porque así le estaba llegando en tiempo real, sabía que se estaba disparando la subida del agua y en el CECOPI no lo comentó hasta las siete de la tarde. Se le preguntó qué tipo de asesoramiento dio. Y dijo que como no le pidieron asesoramiento, no lo dio. Esto, recuerda un poco a si necesitan más ayuda, que la pidan».

Además, Concepción Cuevas ha afirmado que también se vieron afectadas por la DANA las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. Y que, «la ley de seguridad nacional, lo que dice claramente es que, cuando hay más de una comunidad autónoma afectada, debe coger las riendas el Gobierno Central. Y resulta que hasta las 11 de la noche del día 29 no hubo una reunión de los responsables del Gobierno Central para ver lo que hacían». «A las 11 de la noche estaban más que muertos ya y más que todo arrasado. Y, además, no prestaron ayuda. No hicieron nada», ha sentenciado en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. También, ha defendido que «el estado de alarma que tenemos en España, que está contemplado para situaciones de esta magnitud, debería haberse activado. Y no se activó».

En este mismo sentido, Concepción Cuevas ha manifestado que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, «debería haber pedido que se activase el estado de emergencia. Y no lo hizo».