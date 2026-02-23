Cañizares explica el gran problema del Real Madrid esta temporada: «No lo ha hecho en todo el año»

El Real Madrid es una montaña rusa de emociones. En apenas una semana demostró la adrenalina de ganar en Champions al Benfica y mostrar su peor imagen en el Sadar. Un contraste futbolístico que ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa han podido ponerle solución y que preocupa bastante de cara al rumbo de la temporada. Aunque Liga y Champions es posible, los más críticos no las tienen todas consigo.

Uno de los analistas que quiso entrar a valorar qué es lo que más se le atasca al conjunto blanco es Santiago Cañizares. El ex portero del Real Madrid empatizó tras la derrota que le hizo perder el liderato y sacó a la luz un patrón las veces que ha pinchado: «Se nota claramente que tienes un concepto que no lo has adquirido en todo el año, que tiene que ver con saber atacar a defensas que están bien armadas. Y ese concepto les está costando un montón de puntos durante toda la temporada, porque hay muy poca movilidad, hay muy poca circulación de balón, hay muy poco fútbol porque hay muy poca creación. Eso de verdad, para mí es el problema que tiene el Real Madrid», explicó.

«La falta de intensidad y la falta de fútbol. Se producía el año pasado, viniendo de Europa, no viniendo de Europa, cuando había jornada de descanso, cuando no había jornada de descanso. O sea, si es que puede ser que coincida también en algunos partidos después y eso pueda servir de excusa. Pero es que esa situación de no jugar a nada y de falta de intensidad, pues la veíamos el año pasado con Ancelotti y la seguimos viendo este año», zanjó Cañizares en El Partidazo de Cope.

A punto del FC Barcelona y pendiente de cerrar el pase a octavos de Champions este miércoles, el Real Madrid camina sobre la cuerda. Cada partido se ha convertido en un examen donde el suspenso hace sangre a la plantilla. Quedarse dos años consecutivos sin ganar títulos supondría una crisis sin precedentes. La preocupación es máxima…y marzo será el mes crucial para definir el rumbo.