Arbeloa hace autocrítica: «Necesitamos jugar con más intensidad»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente a Osasuna en El Sadar. Después de recuperar el liderato el pasado lunes, los madridistas lo volverán a ceder en favor del Barcelona si los azulgranas ganan al Levante este domingo. El entrenador madridista reconoció que su equipo no estuvo bien.

Arbeloa analizó la decisión de sustituir a Valverde: «No hace falta explicar la confianza que tengo en Valverde. Está haciendo un gran esfuerzo a pesar de las molestias, y lo ha notado. He preferido no arriesgarlo en este momento».

En cuanto al partido disputado, el entrenador fue crítico con el desempeño del equipo: «Ha podido haber falta antes. Dos fueras de juego justos y los dos en nuestra contra. No ha sido un buen partido por nuestra parte. En sus dos tiros a puerta, ellos marcaron dos goles, pero creo que podemos dar mucho más. Necesitamos jugar mejor, con más intensidad, porque eso es lo que se nos exige».

Refiriéndose al primer tiempo, Arbeloa admitió que no está preocupado, pero insistió en la importancia de seguir trabajando: «No estoy tocado. Ya dije ayer que esto iba a ser muy largo y queda muchísimo por delante. Hemos tenido el control del juego, pero nos falta velocidad y efectividad. Hemos volcado mucho el juego por la banda izquierda, pero necesitamos ser más versátiles».

El técnico subrayó que lo importante es la mentalidad y la perseverancia del equipo: «Es una cuestión de concepto y de saber qué queremos hacer. Hay que insistir en cada partido. No queda más que insistir. Si no estás al cien por cien, cualquiera te puede ganar. Esto es algo que hemos comentado en el vestuario. Cada partido será difícil y los rivales lo dan todo».

Arbeloa también habló sobre la intensidad del equipo y la dificultad de mantener una racha constante de buenos resultados: «Siempre hay que igualar la intensidad del rival. El equipo es incapaz de enlazar tres o cuatro partidos seguidos con el mismo nivel. No se trata solo de ganar tres, hay que ir día a día, semana tras semana».

Respecto a la gestión de Mbappé, tocado de la rodilla, fue claro: «Él descansó la semana pasada. Cuando no está en condiciones, no vamos a arriesgar. No es una decisión que tome solo yo, siempre lo hablo con los médicos. La semana pasada, no jugó contra la Real Sociedad por precaución».

Finalmente, Arbeloa se mostró confiado de cara al futuro próximo: «Espero que esto no nos afecte demasiado. En solo cuatro días nos jugamos la vida. Va a ser difícil ganar cada jornada, pero debemos demostrar fortaleza. No pueden surgir dudas ahora. Hay que seguir trabajando y seguir insistiendo».