La noticia que ha generado debate no es un milagro ni una nueva obra de arte renacentista, sino un simple café. O al menos eso quieren que parezca las autoridades vaticanas. En los últimos días, varios diarios italianos han difundido la idea de un posible punto de descanso ampliado en la terraza de la Basílica de San Pedro, justo en el recorrido que lleva a la cúpula diseñada por Michelangelo: una vista impresionante, turistas cansados y el inevitable aroma del espresso suspendido entre las estatuas de los apóstoles.

Según fuentes vaticanas citadas por la agencia ANSA y recogidas por la prensa italiana, no se trata de un restaurante panorámico con mesas y menú gourmet en el techo de San Pedro, sino de ampliar el pequeño punto de venta ya existente para ofrecer bebidas y snacks a los peregrinos cansados después de subir a la cúpula. Esta aclaración fue reiterada oficialmente por la Oficina de Comunicaciones de la Basílica, que desmintió la apertura de un verdadero bistrot o restaurante «de lujo» sobre la iglesia.

Sin embargo, el eco de las noticias difundidas en los medios italianos ha provocado un debate acalorado: para algunos, se trata sólo de una gestión más humana y práctica del flujo turístico, especialmente ante las celebraciones por el 400º aniversario de la consagración de la basílica; para otros, es un símbolo de la creciente mercantilización de los lugares sagrados.

Algunos destacados italianos han subrayado cómo el espresso –icono de la cultura italiana– puede convertirse en parte de la experiencia de visita sin afectar la sacralidad del lugar, si se gestiona con sobriedad y respeto.

Otros comentaristas han señalado que la cuestión va más allá del simple café: representa la tensión entre la función religiosa y el papel turístico de uno de los sitios más sagrados del cristianismo.

Las autoridades vaticanas han explicado que la ampliación del punto de venta forma parte de un plan más amplio para mejorar la experiencia de los visitantes y distribuir mejor la afluencia, especialmente de cara a un aniversario tan importante.

Entre café y devoción

En el corazón de la cristiandad –donde millones de peregrinos acuden cada año por fe y contemplación– se abre un debate que mezcla espiritualidad, turismo y modernización. Si el proyecto del «café con vistas a Roma» se hará realidad o quedará en una idea de servicio para visitantes, aún es pronto para decirlo. Lo que sí está claro es que, al igual que en los grandes museos y sitios históricos europeos, incluso un simple gesto como tomar un descanso se ha convertido en un símbolo de un cambio cultural.