La inmensa mayoría de los consumidores españoles (el 95%) teme comprar los productos de Mercosur, según el IV Barómetro de Alimentación elaborado por la Asociación Española de Consumidores. La razón es que consideran que puede haber una pérdida de seguirdad alimentaria o de calidad si estos bienes inundan los mercados europeos tras el acuerdo comercial con la UE.

Este estudio ha analizado diversas cuestiones como los hábitos de compra de los consumidores, el precio de los alimentos, el grado de conocimiento de sus derechos o las preferencias de compra de los españoles. No obstante, uno de los focos ha sido sobre la vulnerabilidad de los compradores.

En ese sentido, los primeros datos publicados por la organización se enfocan en que la mayoría de los consumidores se autoperciben como «vulnerables». Así lo cree el 87%, que justifica este temor por su nivel de renta en el 82% de las ocasiones.

Los problemas con el nivel de renta, de hecho, ya están teniendo sus proyecciones sobre la realidad, pues el 95% de los españoles se ha visto obligado a modificar sus hábitos de compra para ajustarlos a la pérdida de poder adquisitivo que está sufriento.

Así, la mayoría de este porcentaje ha tenido que reducir el gasto en alimentación, siendo una mayor búsqueda de las ofertas la segunda opción a la hora de ajustar el presupuesto del hogar. De esta forma, pese al optimismo del Gobierno de Sánchez con el crecimiento económico, la realidad de las familias es que cada vez tienen menor capacidad de compra.

Respecto a las ofertas, son recibidas en un 73% por los consumidores a través de la visita al propio establecimiento. La publicidad a través de los medios de comunicación ocupa el segundo lugar con un 16%, seguido de internet y aplicaciones móviles (11%).

En cuanto al canal de compra, el 75% lo hace presencialmente frente a un 25% que ya hace sus compras solo online. Así, se prefieren los supermercados e hipermercados (75%) frente al pequeño comercio (25%).

El 97% considera que el precio de los productos es caro y, además, el 99% de los encuestados opina que no deberían haberse eliminado las medidas para paliar los efectos de la crisis de precios en la alimentación que había años atrás como la reducción del IVA.

Otro dato importante es que solo el 15% compra productos ecológicos como forma más natural o sana de alimentarse. En cambio, el 85% no los compra por el elevado precio que presentan.

Los consumidores temen Mercosur

Este año, la asociación ha incluido una apartado en la encuesta sobre el acuerdo de la UE con Mercosur y el 90% de los consumidores desconoce el alcance real, positivo o negativo, que este acuerdo tendría para él. No obstante, un 95% de los españoles se muestra preocupado por la pérdida de seguridad alimentaria o la calidad de los productos.

Por otro lado, el 92% de los consumidores españoles apoya las reivindicaciones y preocupaciones de los productores agrarios o ganaderos españoles. Por tanto, el sector primario ha sido capaz de convencer y atraer a la opinión pública tras las últimas movilizaciones.