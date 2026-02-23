La banca española no sabe nada del mal llamado «fondo soberano» anunciado por Pedro Sánchez, a pesar de que debe ser un instrumento imprescindible para cumplir los objetivos del Gobierno, ya que necesita una importante financiación. Según fuentes del sector, nadie se ha puesto en contacto con ellos desde el Ejecutivo y en las conversaciones informales deducen que «no saben qué quieren hacer».

«Da la impresión de que han lanzado la idea pero no tienen pensado cómo la van a llevar a cabo. Simplemente han hecho el anuncio sin ningún tipo de preparación y ahora tendrán que ponerse a trabajar en cómo se hace posible, si es que lo es y no queda todo en palabras huecas», explican desde una entidad financiera.

Como es sabido, el fondo España Crece es un proyecto de Sánchez para prolongar el efecto de los fondos europeos en la economía española una vez que se agote el maná de Bruselas. Según ha anunciado el presidente, pretende dotarlo inicialmente con 10.500 millones, pero con el objetivo de «movilizar» hasta 120.000 millones.

¿Cómo pretende movilizar esa cantidad que supone apalancar en 11 veces la cantidad inicial? Pues «a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales. Este vehículo, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), coinvertirá siempre con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital», según el último comunicado de Moncloa.

Y, obviamente, la banca es la única institución que puede asumir esa deuda privada, conceder esos préstamos y avales al fondo soberano. Y básicamente la española, que es la que compra el grueso de la deuda pública que emite el Gobierno para financiar su incontrolado déficit público.

Por consiguiente, llama mucho la atención que nadie del Ejecutivo se haya puesto en contacto ni con la AEB (la patronal bancaria) ni con las principales entidades financieras del país para contarles sus planes ni para pedir su apoyo al proyecto, siempre según las fuentes, lo que hace pensar al sector que dichos planes no existen todavía.

Rechazo de los inversores

En cuanto a la participación de inversores nacionales e internacionales, la propuesta también ha arqueado muchas cejas en el sector financiero, pues nadie cree que los inversores vayan a invertir de la mano del Gobierno cuando pueden hacerlo directamente.

«Esto no es Qatar, donde la única forma de invertir es a través del Gobierno. En España, los inversores extranjeros llevan décadas invirtiendo directamente en empresas, infraestructuras o inmobiliario sin necesidad de pasar por la ventanilla de Moncloa, ni con éste ni con ningún Gobierno anterior», explica otra fuente del sector.

Es más, hacerlo junto al Ejecutivo genera rechazo puesto que todo el mundo considera que este «fondo soberano» es una herramienta para que el Gobierno entre en el capital de más empresas privadas, como ha hecho en Telefónica o Talgo, tal como informó OKDIARIO.

«En el mercado se rechaza por principios la injerencia politica en las empresas privadas. El ejemplo más claro en la actualidad es Indra, donde los inversores internacionales apoyan la fusión con la empresa de los hermanos Escribano y rechazan los intentos de Moncloa de impedirla o de echar a Ángel Escribano de la presidencia», según una tercera fuente.