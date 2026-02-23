Manel Rodríguez Murillo se presenta como un ejemplo a seguir para Pedro Sánchez y la ministra Isabel Rodríguez en materia de vivienda asequible. El constructor y administrador de casi un centenar de inmobiliarias se ha convertido en un habitual de los actos gubernamentales mientras su negocio se ha disparado. Su constructora, SALAS Construhabit, incrementó su cartera de viviendas en un 174% sólo durante 2024.

El actual CEO del Grupo inmobiliario SALAS comenzó el mencionado año con 445 viviendas en ejecución y a lo largo del ejercicio, su cartera de pedidos aumentó sustancialmente hasta las 1.221 viviendas.

A principios del 2024, pocos meses después de que se creara el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, el constructor contaba con 11 obras en ejecución. Sin embargo, la proyección durante ese año fue tal que la compañía finalizó el ejercicio con 23 obras abiertas.

Abanderado de la vivienda asequible

Rodríguez Murillo ha figurado como abanderado de la vivienda asequible últimamente en todos los grandes eventos gubernamentales. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, puso en valor hace tan sólo unos días públicamente su labor social y el «lucro muy limitado» que éste obtenía de la explotación inmobiliaria.

El Patrón Honorífico de la Fundació SALAS acudió el año pasado, por ejemplo, al foro Vivienda, el quinto pilar del Estado del bienestar, organizado por el Ministerio de Vivienda. Un evento que, de nuevo, contó con la presencia de la ministra Isabel Rodríguez y con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En ese acto, el constructor aprovechó para presentar el modelo de promoción de su Fundació SALAS, subrayando su compromiso con el sector, y anunció la creación de ALAS, SBIC Vivienda Asequible, una sociedad anónima bajo la modalidad de Beneficio e Interés Común (SBIC) dedicada a la tenencia y gestión de Vivienda Asequible y Social nueva en alquiler en España.

Esto supuso un punto de inflexión para Murillo y, en la misma línea, el pasado 23 de julio Manel Rodríguez participó en una restringida reunión con la ministra de Vivienda en la que se presentó el futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con algunos proveedores sociales de vivienda.

De nuevo esta misma semana el gurú del Gobierno participó, en presencia del presidente del Gobierno, en una mesa redonda posterior al anuncio del fondo «España Crece» junto a Isabel Rodríguez y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa.

Alto nivel de facturación en viviendas

El constructor que defiende a capa y espada la necesidad de crear vivienda social sin sacar rédito de un derecho fundamental figura como administrador de casi 80 sociedades dedicadas a la explotación inmobiliaria, la construcción o el diseño y fabricación de módulos destinados a las obras nuevas.

Sus cargos, además, son todavía más numerosos. Rodríguez tiene más de 112 puestos en empresas como SALAS Construhabit, su constructora, con la que logró en 2024 un importe neto de la cifra de negocios de 9,2 millones de euros: un 32% más que el año inmediatamente anterior.

Además, al margen de dicha entidad, el grupo cuenta con una gestora energética propia, Salas Green Power, tres cooperativas de vivienda y una fábrica de elementos prefabricados para viviendas.