Desde la llegada de Pedro Saura como presidente de Correos hace dos años, la siniestralidad y el absentismo laboral se han duplicado a consecuencia del continuo recorte de plantilla, que además de degradar la calidad del servicio a la ciudadanía ha disparado las bajas por problemas mentales y ansiedad entre los trabajadores.

Así, el absentismo ya alcanza un 11%, casi el doble que la media nacional (6,5%), lo que significa que a diario más de 4.500 personas no asisten al trabajo por causas médicas. Entre las principales, las producidas por lesiones por sobreesfuerzos, pero también las ocasionadas por trastornos mentales y ansiedad. Los índices de siniestralidad suben de manera imparable produciéndose cada día una media de 15 accidentes con baja, y en agosto de 2025 -con una plantilla extremadamente recortada- se alcanzaron los peores datos desde que hay registros, según denuncia CCOO.

Para el sindicato es innegable la relación entre el deterioro de la salud y la política de reducción sistemática del gasto, que es causante directo del mal estado de instalaciones y del deficiente mantenimiento de vehículos y elementos de trabajo. Pero, en especial, señalan que está íntimamente relacionado con el progresivo recorte de plantilla y la ausencia casi completa de contratación temporal para cubrir ausencias, permisos o vacaciones, lo que genera una presión insostenible en los centros de trabajo, oficinas y carterías, además de ser la causa de muchos accidentes.

Por tanto, desde CCOO se denuncia que la situación es crítica y, si bien durante un tiempo podía argumentarse que tuviese origen en «la herencia recibida» de la anterior Dirección, transcurridos casi dos años los responsables directos son el propio presidente Saura y su equipo directivo, que siguen pretendiendo que las consecuencias de mala gestión las paguen con su esfuerzo y su salud los trabajadores y trabajadoras, algo que el sindicato –dice– no va a permitir, y contra los que utilizará todos los medios a su alcance, sin descartar la convocatoria de movilizaciones.

De esta forma, los trabajadores de Correos alertan de la grave situación en la que se encuentran tras dos años de gestión de su actual presidente, Pedro Saura, que fue nombrado por el Gobierno en diciembre de 2023, tras apartar al anterior responsable, Juan Manuel Serrano.

La gestión de su predecesor en Correos

Serrano fue destituido por el Gobierno por los catastróficos datos de su gestión, y la llegada de Saura abría una ventana de oportunidad. «No obstante, en materia de salud laboral no se han plasmado en absoluto; ya que las mismas políticas de recorte de personal están aumentando de forma imparable el deterioro de los datos de salud laboral», explican desde CCOO.

El sindicato recuerda que esos cinco años, dirigidos por Serrano, estuvieron marcados por decisiones polémicas y erróneas, que llevaron a la mayor empresa pública del país a una situación cercana a la quiebra técnica, con unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, y ocasionó una confrontación sindical sin precedentes en rechazo del continuo deterioro del servicio público postal, producido por la gestión autoritaria basada en el recorte salvaje del gasto, el recorte de plantilla y el deterioro de las condiciones laborales.