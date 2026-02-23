El constructor Manel o Juan Manuel Rodríguez Murillo, socio y CEO del Grupo inmobiliario SALAS y ahora Patrón Honorífico de la Fundación SALAS, es el nuevo gurú en materia de vivienda de Pedro Sánchez.

Ha figurado como invitado y abanderado de la vivienda asequible en todos los grandes eventos gubernamentales. Y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, puso en valor hace tan sólo unos días públicamente su labor social y el «lucro muy limitado» que éste obtenía de la explotación inmobiliaria.

Sin embargo, OKDIARIO ha podido comprobar que el nuevo abanderado de la vivienda asequible del Ejecutivo también está sacando rédito de la situación que atraviesa el mercado de la vivienda en España. Y es que la presencia de Rodríguez Murillo en el sector no es «muy limitada». De hecho, es todo un experto.

112 cargos en 80 inmobiliarias

El constructor figura como administrador de casi 80 sociedades dedicadas a la explotación inmobiliaria, la construcción o el diseño y fabricación de módulos destinados a las obras nuevas.

Sus cargos, además, son todavía más numerosos. Rodríguez tiene más de 112 puestos en empresas como SALAS Construhabit, su constructora, con la que logró en 2024 un importe neto de la cifra de negocios de 9,2 millones de euros: un 32% más que el año inmediatamente anterior.

En 2025 la facturación de la compañía de Manel Rodríguez Murillo se elevó hasta los 65 millones de euros y la previsión de cara a 2026 es aumentar aún más la facturación, concretamente en un 35% hasta los más de 88 millones de euros. De hecho, en las cuentas del ejercicio de 2024 Rodríguez aseguraba tener esa cantidad, a dos años vista, «ya contratada».

Un 174% más de viviendas en un año

A principios del 2024, pocos meses después de que se creara el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, el constructor contaba con 11 obras en ejecución. Sin embargo, la proyección durante ese año fue tal que la compañía finalizó el ejercicio con 23 obras abiertas.

Analizada dicha actividad por unidades de vivienda, SALAS Construhabit comenzó 2024 con 445 viviendas en ejecución y a lo largo del año la actividad se disparó un 174%, hasta contar en su cartera de pedidos con 1.221 viviendas.

De hecho, la plantilla de trabajadores también aumentó sustancialmente de cara al incremento que ya en 2024 daba por seguro Manel Rodríguez Murillo para los años siguientes.

Si en dicho ejercicio, 2024, la plantilla media era de 62 empleados; sólo para el 2025 el ahora gurú de vivienda de la ministra Isabel Rodríguez decidió incrementar en un 139% sus efectivos, planteando la contratación de hasta 86 personas para alcanzar un mínimo de 148 empleados en la constructora.

Multitud de ramas del Grupo SALAS

El elevado número de cargos que Manel Rodríguez ostenta en el ámbito inmobiliario se deben, en buena parte, a que el Grupo SALAS -como empresa matriz- está compuesto, a su vez, por numerosas empresas.

La primera, SALAS, es la promotora principal, que se dedica a la vivienda en todo su espectro. Ésta, a priori, estaría dedicando un 5% de sus beneficios a la Fundació SALAS, integrada en el mismo holding.

Ésta es la parte de la que presume especialmente el Ejecutivo en los actos en los que Manel Rodríguez figura como su gurú. Y es que, como la propia fundación detalla en su web, es una entidad «sin ánimo de lucro» nacida en 2004 y homologada por la Generalitat de Cataluña como Promotora Social. Su objetivo, apuntan, es «poner en el mercado viviendas a precios asequibles para dar respuesta a una demanda social no satisfecha».

Sin embargo, al margen de dicha entidad, el grupo cuenta con la mencionada constructora propia, Salas Construhabit; una gestora energética propia, Salas Green Power, tres cooperativas de vivienda y una fábrica de elementos prefabricados para viviendas.

Manel Rodríguez participó hace escasos días en la mesa redonda posterior al anuncio del fondo «España Crece» junto a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana; Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa; y otros dos expertos del sector.

Durante su intervención, Rodríguez Murillo agradeció que el Gobierno respalde su actividad y aseguró que su participación en dicha presentación reforzó, más si cabe, «el compromiso del Grupo SALAS con la colaboración público-privada como palanca de transformación económica y social».

«Estamos convencidos de que mediante alianzas estratégicas podremos afrontar los grandes retos de vivienda y desarrollo que nuestra sociedad necesita», apuntó en la web de la propia entidad horas después.

Por el momento, las empresas en las que aparece el nuevo gurú de vivienda como administrador único, como una gran parte de todas las denominadas «Prohabit», terminan extinguiéndose al tiempo que se registran nuevas marcas a su nombre en el BORME.

Un ir y venir habitual en este tipo de proyectos que aprovechan a menudo las ayudas públicas para desarrollar un próspero negocio inmobiliario.