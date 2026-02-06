El Govern de Prohens denuncia el «centralismo jacobino» de Isabel Rodríguez por amenazar con el 155

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha rechazado lo que ha considerado una amenaza por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de su deseo de poder aplicar el artículo 155 de la Constitución a quienes no cumplen con la ley estatal en esta materia, especialmente en relación a la fijación de topes en los precios de los alquiler.

«No es la primera vez que nos amenazan», ha recordado el conseller, que ha rechazado el «centralismo jacobino» del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, a quien ha pedido que se ocupe de sus competencias y destine más policías y guardias civiles a Baleares para mantener la seguridad.

«No la aplicaremos porque es perjudicial», ha reiterado refiriéndose al estudio encargado por el Ejecutivo a la Universitat Rovira i Virgili. «Es evidente que es perjudicial. Cae la oferta y el precio por metro cuadrado se incrementa. Las casas disponibles son más pequeñas y más caras», ha indicado.

Para Costa, las amenazas son inaceptables. «No podemos aceptar que se nos obligue a aplicar medidas que entendemos que son perjudiciales para los ciudadanos de Baleares», ha concluido.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido esta semana que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de las Islas Baleares o Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado.

«Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional», ha apuntado la ministra en declaraciones a TVE.

Rodríguez ha asegurado que «le llevan los demonios» tener una palanca como la Ley de Vivienda, «que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler» y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid o Baleares, «donde está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos».