El Gobierno y el presidente de Indra, Ángel Escribano, están acercando posturas para solucionar la guerra abierta en la compañía tecnológica y de Defensa, según fuentes conocedoras de la situación. Este acercamiento relaja la inquietud que habían expresado algunos inversores internacionales accionistas de Indra sobre el futuro de la compañía.

Como ha venido informando OKDIARIO, el Gobierno tenía ciertas reticencias con la idea de fusionar Indra con la empresa de Escribano, EM&E, mediante canje de acciones, porque los accionistas privados superarían a la SEPI en el capital y tendrían el control de la compañía (Escribano tendría en torno al 27% y se sumaría al 5% que mantiene el fondo Amber de Joseph Oughourlian, frente al 28% del holding del Estado). Aparte de por las posibles demandas por el conflicto de interés que implica la operación.

A cambio, Moncloa propuso que Indra compre directamente el 51% de EM&E en cash en vez de fusionarlas, para que pueda consolidarla y Escribano no incremente su posición en el accionariado por encima del 14,3%, opción que a éste gustaba menos, a pesar del riesgo que pudiera suponer.

Ante esta situación, la propia Indra ha buscado una tercera vía (siempre abiertos a lo que pueda decidir, en consenso, el consejo) que consiste en que sea la SEPI quien adquiera el 51% de EM&E y posteriormente la fusione con Indra, una solución que permitiría al Estado mantener la mayoría como pretende.

Esta propuesta se completaría, según Bloomberg, con la creación de una filial de Defensa de Indra, que sería la que se fusione con EM&E (y otras pequeñas compañías de defensa que el Gobierno quiere consolidar en Indra), de forma que la estructura de la matriz no se modificaría.

Sea cual sea la fórmula que finalmente se elija, lo que hay es un acercamiento de posturas entre ambas partes que permitirá, si nada se tuerce, que Escribano continúe en la presidencia de Indra, según las fuentes consultadas.

Apoyo de los inversores

Este acercamiento calmará los ánimos de los inversores internacionales presentes en el capital de la empresa, que estaban inquietos ante la situación. Como también informó este periódico, algunos de ellos han dejado claro que, si el Gobierno sustituye a Escribano, saldrán del capital. Y esta semana ha entrado en el accionariado Third Point, que ha mostrado su apoyo total a la fusión de Indra y EM&E.

Otro inversor institucional que pide anonimato explica que «todos los accionistas institucionales apoyan la fusión y consideran imposible que salga adelante sin Ángel Escribano en la presidencia de Indra. No podría funcionar. Si se hace la fusión con la fórmula que sea, Escribano tiene que seguir».

«En un escenario en que se hace la fusión sin canje de acciones, Escribano no tendrá el control de la empresa y estará sometido a la SEPI… exactamente como está ahora. Pero seguirá con los planes de Indra, en especial el desarrollo de los PEM [programas especiales de modernización del Ministerio de Defensa]», añade.

«Por el contrario, ante cualquier tentativa de poner como presidente a otro, como pudiera ser Ángel Simón [ex consejero delegado de Criteria], lo más seguro es que la acción baje y que muchos accionistas vendan. Simón gestionó un holding, pero no tiene experiencia en Defensa, a diferencia de Escribano», concluye.