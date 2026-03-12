Todos los aeropuertos de Baleares registraron caídas significativas de pasajeros en febrero
El descenso más acusado ha sido el del aeropuerto de Menorca con una caída del 9,7%
Todos los aeropuertos de Baleares han registrado un descenso significativo en el número de pasajeros durante el mes de febrero respecto al mismo mes de 2025. El caso más acusado es el del aeropuerto de Menorca, con una caída del 9,7%.
El aeródromo menorquín cerró el mes de febrero con 84.119 pasajeros, lo que representa una disminución del 9,7% respecto al mismo mes de 2025. La mayoría de viajeros voló en conexiones nacionales, concretamente, 81.945 pasajeros (-7,7%). Un total de 2.171 usuarios volaron hacia o desde destinos internacionales.
En cuanto a las operaciones de aeronaves, durante el mes de febrero se contabilizaron 1.292 vuelos, cifra que implica un descenso del 10,4% respecto a febrero de 2025.
Por su parte, el aeropuerto de Palma cerró febrero con 1.024.342 pasajeros, lo que supone una disminución del 3,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. El tráfico nacional concentró el mayor número de viajeros con 573.504, un 3,2% menos que el año pasado. El tráfico internacional alcanzó los 450.719, cifra que representa un descenso del 2,9%.
En cuanto a las operaciones, el aeródromo de Son Sant Joan gestionó, entre despegues y aterrizajes, 8.829 vuelos, lo que supone una bajada del 4,2% respecto a febrero de 2025.
El aeropuerto de Ibiza cerró el mes de febrero con 207.486 pasajeros, lo que supone una disminución del 2,9% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Un total de 188.055 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 3,7% menos que el año pasado. Por su parte, 18.892 optaron por destinos internacionales, lo que representa un incremento del 2,9% respecto al mismo mes de 2025.
Entre los principales mercados internacionales destacan Países Bajos, con 8.120 viajeros; Reino Unido, con 4.298; Alemania, con 2.804, y Francia, con 2.328.
En cuanto a las operaciones, el aeródromo ibicenco gestionó 2.449 vuelos entre despegues y aterrizajes, lo que supone un descenso del 2,6% en comparación con el mes de febrero de 2025.