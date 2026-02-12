Los aeropuertos de Baleares acusan una caída general de vuelos y pasajeros en enero respecto a 2025

Los tres aeropuertos comerciales de Baleares -Palma, Ibiza y Mahón- han registrado una sensible caída en el número de vuelos y de pasajeros en su actividad correspondiente al mes de enero. Según los datos difundidos por Aena, las caídas son todas en comparación con el mismo mes de 2025.

El aeropuerto de Palma sumó durante el pasado mes de enero un total de 882.638 pasajeros, un 3% menos que en el mismo mes del año anterior. Del total de viajeros, 558.015 voló en conexiones nacionales, un 1,3% menos, mientras que 324.554, lo hicieron con origen o destino internacional, cifra que representa un 5,7% menos que en enero de 2025.

En cuanto a las operaciones de aeronaves, el aeropuerto mallorquín llevó a cabo 8.496 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 1,9% menos que en el mismo mes del año pasado.

El aeropuerto de Ibiza cerró el mes de enero con 199.053 pasajeros, un 5,6% menos que en el mismo mes de 2025.

Según ha informado este jueves Aena, 180.549 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 6,8% menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que 17.372 optaron por destinos internacionales, un 2,5% más.

En relación a países de Europa, los mercados que más viajeros contabilizaron fueron Países Bajos con 7.800; le sigue Reino Unido con 3.675 viajeros, Alemania con 2.925 y Francia con 1.488.

En relación a los movimientos de aeronaves, el aeropuerto de Ibiza gestionó 2.555 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 4,5% menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, el Aeropuerto de Menorca contabilizó el pasado mes de enero 82.872 pasajeros, cifra que implica una disminución del 4,1%, respecto al mismo mes de 2025.

Del total de viajeros, 80.459 volaron hacia o desde alguna ciudad española, mientras que 1.974 optaron por conexiones internacionales. Reino Unido sumó 1.966 pasajeros.

En cuanto a los movimientos de aeronaves, el Aeropuerto de Menorca atendió 1.261 vuelos, un 5,5% menos que en enero de 2025.