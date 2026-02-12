50 kilos de cogollos, machetes y flechas: el gran laboratorio de marihuana y hachís desmantelado en Mallorca

La Guardia Civil ha desmantelado una gran plantación de marihuana y un laboratorio donde se elaborada hachís en una vivienda ubicada muy cerca del polígono industrial de Marratxí, en Mallorca. En total se han intervenido hasta 50 kilos de cogollos secos listos para su venta y un total de 260 gramos de hachís.

Todo se destapó gracias a las numerosas quejas y denuncias interpuestas por los vecinos del polígono y las urbanizaciones colindantes, así como por la dirección de un colegio de la zona, por el habitual fuerte olor a marihuana.

La investigación arrancó a finales del pasado mes de enero y, una vez localizado el supuesto foco, se dieron cuenta de las numerosas personas que entraban dentro de la vivienda para comprar sustancias estupefacientes.

Por este motivo, los agentes de la Benemérita registraron el pasado martes el inmueble y encontraron 260 gramos de hachís, varias plantaciones de marihuana y 50 kilos de cogollos secos listos para su venta o para ser sometidos a un proceso de extracción de resina de hachís mediante productos químicos.

Además, también se incautaron de 6.400 euros en efectivo, un arco deportivo con más de un centenar de flechas y varios machetes de grandes dimensiones. El supuesto responsable tanto de las plantaciones como del laboratorio, un hombre de 46 años de edad, fue arrestado.

Al lugar se desplazaron técnicos de una compañía eléctrica, quienes comprobaron que, pese a que el contador de la vivienda estaba manipulado y no tenía contrato en vigor, su consumo diario era el equivalente a 15 inmuebles.