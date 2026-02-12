El Senado llevará a Sánchez ante el Constitucional por negarse a comparecer en el Pleno sobre Adamuz

El Senado, donde el Partido Popular ostenta la mayoría, llevará al presidente Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional (TC) tras negarse a comparecer el pasado 29 de enero en el Pleno extraordinario por la crisis ferroviaria. En concreto, por los trágicos accidentes de tren que en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) se saldaron con la vida de 48 personas.

Con este, se trata ya del sexto conflicto de atribuciones que los de Alberto Núñez Feijóo presentan contra el Gobierno de Sánchez en lo que va de legislatura. El mismo, según ha anunciado la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, será elevado al pleno que se celebre la próxima semana.

«Si en el plazo de un mes desde la aprobación del requerimiento, Pedro Sánchez no comparece en el Senado», ha advertido la senadora del PP, «acudiremos al Tribunal Constitucional».

Este, por su parte, se trata de la primera colisión de competencias que afecta directamente al presidente socialista del Ejecutivo. En este sentido, la senadora García ha subrayado que «en España la ley es igual para todos». «Nadie está por encima del Parlamento, nadie está por encima de la Constitución; ni siquiera el presidente del Gobierno», ha reseñado aludiendo a Sánchez.

La dirigente del PP, que ha recordado que el cumplimiento con la Constitución «no es opcional», ha insistido en que se trata de «una obligación democrática». A su juicio, «estamos ante un presidente en rebeldía parlamentaria y constitucional. En rebeldía frente al Senado, en rebeldía frente a la obligación de rendir cuentas».

En este sentido, ha reprochado duramente que el presidente Sánchez haya decidido «quedarse en el búnker de La Moncloa antes que cumplir con su obligación parlamentaria, legal y moral de venir al Senado». Ello, tras delegar en el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecer en el Senado por la crisis ferroviaria.

«No vino porque no quiso, prefirió el cálculo político», ha asegurado García, quien ha denunciado también que «estamos ante una auténtica abdicación moral».

«Una comparecencia llena de mentiras, mezclada con otros asuntos para diluir su responsabilidad. Con ello, Pedro Sánchez ha demostrado ser un presidente cobarde con la verdad, insensible con las víctimas y déspota con el Parlamento», ha aseverado.