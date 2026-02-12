Ayuso desmonta el bulo de la izquierda: la medalla a EEUU es para «una nación», no para Trump

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desmontado este jueves los bulos de la izquierda por la concesión de la Medalla Internacional de la región a Estados Unidos dejando claro que el reconocimiento es para «una nación» con 250 años de historia, no para ningún gobierno en particular.

«Quiero que quede claro que esa medalla va a una nación, esté en un gobierno o esté en el otro. A una nación compuesta por votantes republicanos, por votantes demócratas o por no votantes», ha remarcado Ayuso durante la sesión de control del Pleno autonómico.

La dirigente popular ha aprovechado para lanzar un duro mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber decidido «aislar ante el mundo» a España. «No se pueden romper los puentes entre naciones porque un Gobierno ahora mismo, que ni siquiera da explicación en el Congreso de los Diputados, haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás», ha espetado Ayuso ante la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La presidenta madrileña ha sido contundente al establecer la diferencia entre gobiernos pasajeros y naciones permanentes. «Una cosa son los ciudadanos y las naciones, y otra los ejecutivos que van y vienen», ha dicho Ayuso quien ha comparado la situación con España. «Es como si el resto de los españoles tuviéramos que ir por el mundo pidiendo perdón por Pedro Sánchez», ha señalado.

Ayuso ha defendido que «a pesar de los gobiernos, la vida sigue» y ha reafirmado que desde el Ejecutivo madrileño no van a «romper los puentes atlánticos» con Estados Unidos, un país con el que España siempre se ha «entendido» y lo va a «seguir haciendo».

La presidenta ha dejado claro que la Medalla Internacional honra la relación histórica entre España y Estados Unidos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca o La Moncloa.

La izquierda desata su ataque ideológico

Lejos de aceptar las explicaciones, la izquierda ha intensificado su ofensiva ideológica. Manuela Bergerot ha advertido que «no hay Medalla que tape sus problemas» y ha deslizado amenazas sobre la denominada ‘Ley Quirón’, el anteproyecto impulsado por la ministra Mónica García (Más Madrid) para limitar la colaboración público-privada en sanidad, con la que, según Bergerot, se le «va a acabar su modo de vida» a Ayuso.

Por su parte, la portavoz socialista Mar Espinar ha protagonizado una de las intervenciones más delirantes del Pleno, acusando a Ayuso de «arrastrar siempre al lado inmoral del mundo» a los madrileños. En un discurso cargado de consignas progresistas, Espinar ha preguntado: «¿Quién es su faro en el mundo libre? ¿Trump, Epstein, los agentes del ICE que asesinan a sangre fría, que están persiguiendo a gente por hablar español?».

La socialista ha llegado a mencionar que «detienen a niños de 5 años» y ha planteado a Ayuso una absurda disyuntiva entre Bad Bunny y Kid Rock —los artistas que actuaron en la Superbowl y en el evento alternativo del Movimiento MAGA, respectivamente—, en lo que ha sido una de las preguntas más surrealistas de la jornada parlamentaria.