Sánchez era concejal de Madrid mientras su suegro estafaba a los clientes de la Sauna Princesa

La red de prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, añadió un delito más a la amplia lista de ilegalidades que acumulan los prostíbulos de Sabiniano Gómez.

Tal y como ha revelado OKDIARIO este jueves, un cliente de la Sauna Princesa, uno de los burdeles de la familia de Begoña Gómez en Madrid, presentó una reclamación ante la Comunidad de Madrid tras comprobar que el prostíbulo le había cobrado más del doble del precio pactado por unos servicios sexuales.

El hombre que había pactado 324 euros por los servicios de dos mujeres durante media hora se encontró con tres cargos en la tarjeta bancaria que ascendían a 701 euros. La encargada del prostíbulo se negó a devolverle el dinero, por lo que la Policía Municipal se personó en el burdel la noche del sábado 5 de enero de 2008 para mediar en el conflicto.

Estos incidentes se sumaron al largo listado de ilegalidades que acumularon los burdeles de la familia Gómez con sentencias del Supremo, cierres de locales y decenas de denuncias policiales.

Sánchez fue concejal de Madrid de 2004 a 2009

Todos estos actos ilegales tuvieron lugar mientras el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era concejal en el Ayuntamiento de Madrid. El yerno de Sabiniano Gómez comenzó su etapa en el año 2004 cuando la concejala Elena Arnedo renunció a su acta y Sánchez pasó a ocupar su puesto en el Grupo Municipal Socialista.

Durante cinco años, entre 2004 y 2009, ejerció como edil en la oposición al gobierno del Partido Popular, liderado por Alberto Ruiz-Gallardón. Paradójicamente, mientras su suegro se lucraba con negocios de la prostitución, Sánchez defendía políticas feministas y contra la violencia de género y promovía la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Sabiniano compró la vivienda de Begoña y Sánchez en Pozuelo

Durante esta etapa en la que Sabiniano Gómez vivía de los prostíbulos, el suegro de Sánchez compró la vivienda familiar del presidente y Begoña Gómez en Pozuelo de Alarcón.

La pareja vivió en ese inmueble durante años antes de instalarse en 2018 en el Palacio de la Moncloa. El valor de la vivienda se acerca a los 700.000 euros.