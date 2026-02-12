Un cliente del prostíbulo del suegro de Sánchez tras ser estafado: «Contraté 2 señoritas por 324 € y me cobraron 701»

Un cliente de la Sauna Princesa, uno de los prostíbulos regentado por la familia de Begoña Gómez en pleno centro de Madrid, presentó una reclamación oficial ante la Comunidad de Madrid tras descubrir que el establecimiento le ha cobrado más del doble del precio pactado por servicios sexuales. OKDIARIO revela que además de menores también había denuncias por estafa.

El hombre denunció el 5 de enero de 2008 que contrató los servicios de media hora con dos mujeres por un total de 324 euros y, sin embargo, en sus extractos bancarios han aparecido tres cargos que sumaban 701 euros, incluyendo un recibo de 354 euros que nadie en el local le supo justificar.

Los hechos constan en la hoja de reclamación que desvela OKDIARIO tramitada por la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. El documento, dirigido contra el establecimiento identificado como Sauna Princesa, con domicilio en la calle Mártires de Alcalá número 5 de Madrid –junto a la calle Princesa y la céntrica Plaza de España, detalla con minuciosidad la artimaña urdida para desplumar al cliente.

El reclamante relató que contrató inicialmente 30 minutos de servicio por 150 euros. Al aceptar, le anunciaron un recargo de 24 euros en concepto de «comisión por pago con tarjeta». Ya en la habitación, la mujer le ofreció que subiera también su compañera por otros 150 euros durante media hora, e incluso ha intentado convencerle de ampliar el tiempo a una hora, proposición que el cliente ha rechazado. Hasta ese momento, la factura ascendía a 324 euros: dos servicios de 150 euros más los suplementos por tarjeta.

La sorpresa llegó después, al revisar sus datos bancarios. En lugar de los dos recibos firmados, el cliente se encontró con tres cargos: uno de 173 euros, otro de 174 euros y un tercero de 354 euros, completamente espurio.

Al reclamar esta última cantidad a la encargada del local, esta le respondió que no disponía de lista de precios y que lo cobrado era correcto. Ante la negativa a negociar, el cliente pide una hoja de reclamaciones que, según su testimonio, la encargada aseguraba no tener. La Policía Local se personó en el establecimiento a las 21:15 horas de aquella noche.

Prostitución documentada

El episodio no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la dilatada trayectoria delictiva de un negocio que operaba con total impunidad. Como desveló OKDIARIO, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reflejó que en la Sauna Princesa se cobraban «150 euros la media hora; 300 euros la hora completa» por servicios sexuales, cifras que coinciden con las que el reclamante ha descrito en su denuncia.

El sistema de explotación se basaba en que «la empresa cobraba a los clientes y otorgaba el 50% del servicio sexual a la trabajadora», lo que permitía a los gestores embolsarse 75 euros por cada media hora y 150 por hora completa, además de los ingresos por consumiciones que alcanzaban los 30 euros por combinado.

El Tribunal Supremo sentenció en 2001 que en ese local se «ejercía la prostitución» y que estaba «acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución». Otra resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid certificó que se «realizaba una actividad de prostitución en las habitaciones del piso de arriba del propio local, en las que se disponía de sauna, jacuzzi, camas, etc».

El establecimiento, regentado por Sabiniano Gómez Serrano —padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez— y sus heramnos, acumuló a lo largo de sus más de dos décadas de funcionamiento un total de 27 denuncias y 9 inspecciones por parte de la Policía Municipal, según un informe oficial de la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid.

La propiedad cambió de manos en varias ocasiones: en 2006, la empresa San Bernardo 36 SL pasó a ser propiedad de Francisco Enrique Gómez Serrano, hermano de Sabiniano, y en 2013 se ha producido un nuevo traspaso a Ángel Prieto Paz.

El suegro de Sánchez

Además, un ex encargado del establecimiento confirmó que «el tío de Begoña era el recaudador, 15.000 pesetas el polvo» y que «Enrique, que era el mayor, era el dueño y supuestamente con el contable recogía los fondos».

El mismo testimonio señala la connivencia con agentes de seguridad: «Estaban invitados para lo mismo y era la propia familia Gómez la que invitaba a estos policías, les invitaban a las copas y a lo que fuera».

San Bernardo 36 SL ha mantenido un patrimonio inmobiliario valorado en cerca de un millón de euros, con seis propiedades repartidas por Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Segovia. La sociedad llegó a poseer un apartamento en Mojácar que posteriormente pasó a ser de la propia Begoña Gómez en 2013, cuando Pedro Sánchez ya estaba en política.

La hoja de reclamaciones de aquel 5 de enero de 2008 queda así como testigo de un entramado mucho más vasto: una red de prostíbulos con sentencias del Supremo, decenas de denuncias policiales y una clientela que no dudó en reclamar ante abusos a la hora de cobrar.

Cronología delictiva

