El suegro proxeneta de Sánchez pagó una multa por abrir a las 3:20 h: alegó pero se confirmó la sanción

Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que abonar una sanción de 601 euros después de que el Ayuntamiento de Madrid desestimara sus alegaciones contra un acta de inspección. Los documentos oficiales, en poder de OKDIARIO, revelan que el titular de la Sauna Azul fue sorprendido con el local de prostitución abierto a las 3:20 h de la madrugada del 21 de septiembre de 2008, cuando su horario autorizado finalizaba a las 2:30 horas.

El padre de Begoña Gómez alegó mediante un escrito del 12 de marzo de 2008 que el acuerdo de sanción incurría «en nulidad de pleno derecho» porque no citaba «el artículo y normativa que se entiende infringida en materia de horarios». De nada sirvió y acabó pagando.

El acta de inspección, levantada el 21 de septiembre de 2008 «a las 03:20 horas por agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid», constata que los agentes se personaron en el establecimiento de meretrices. Había prostitutas y varios clientes. Los agentes indicaban que la Orden del consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid establecía expresamente que la actividad autorizada «tiene un horario máximo de cierre a las 2:30 horas».

Estrategia de defensa

Ante la evidencia del incumplimiento del horario, el suegro de Sánchez presentó alegaciones el 12 de marzo de 2008 mediante un escrito dirigido «al Gerente del Distrito». En su defensa, Sabiniano Gómez desplegó una estrategia dilatoria basada en cuestiones formales más que de fondo.

En primer lugar, el padre de Begoña Gómez alegó que «debe considerarse en el presente expediente la posible concurrencia de prescripción de la supuesta infracción que se imputa». Apuntaba que habían pasado seis meses desde la fecha del acta policial.

El titular del prostíbulo añadió una segunda alegación: «Que el titular de la actividad elevó en enero de 1989 a la Delegación del Gobierno en Madrid, consulta sobre el horario de apertura y cierre de este tipo de establecimientos». Según el documento que adjunta, la respuesta oficial establecía que había «libertad de horarios» con la salvedad de que el bar «se cierra a las 2:00 h y media hora más tarde los viernes, sábados y vísperas de festivo».

Sabiniano Gómez defendió que su establecimiento cumplía con ese horario. Alegó que «no existe en el acta levantada por policía municipal dato alguno de carácter objetivo que acredite que el funcionamiento del servicio de bar se encontrara abierto o en funcionamiento». Según su interpretación, la mera presencia de clientes no demostraba que hubiera expedición de bebidas por personal del local, y por lo tanto, se desvirtuaba el principio de presunción de inocencia.

La estrategia legal del padre de Begoña Gómez pasaba por pretender mantener el local abierto con clientes dentro pero sin consumir bebidas.

Informe jurídico demoledor

El informe de alegaciones de abril de 2009, firmado por la instructora del expediente, fue contundente al desestimar todos los argumentos presentados. El documento de la administración desmontó una por una las alegaciones del suegro de Sánchez.

La propuesta de resolución del expediente sancionador simplificado, fechada en abril de 2009, fue taxativa: «Imponer a Sabiniano Gómez Serrano, titular del establecimiento, la sanción de 601 euros». La resolución se fundamentaba en que el padre de Begoña Gómez había cometido una infracción «leve».

El expediente revela detalles sobre cómo operaba realmente el negocio del padre de Begoña Gómez. La licencia municipal, de 1987, autorizaba únicamente la «actividad autorizada: sauna con bar». Sin embargo, las inspecciones policiales habían documentado reiteradamente que el establecimiento funcionaba como prostíbulo en varios habitáculos.

La consulta del Sistema Integrado de Gestión (SIGSA) del Ayuntamiento de Madrid, fechada el 1 de diciembre de 2009, muestra que el expediente había sido finalizado con la sanción «pagada» con un «importe de recargo» de «30,05 euros».

Antecedentes

Este episodio se enmarca en un patrón constante de infracciones cometidas por el suegro de Sánchez, que pagó varias propiedades de la que disfrutó el presidente del Gobierno. Los documentos revelan que entre 2004 y 2013 el titular del prostíbulo acumuló denuncias, mantuvo el local sin seguro de responsabilidad civil, incumplir medidas de seguridad contra incendios y permitir que las prostitutas vivieran en el sótano del establecimiento.

En julio de 2008, apenas dos meses antes de la inspección que dio lugar a la sanción de 601 euros, un vecino había presentado una denuncia formal. El ciudadano describió la Sauna Azul como un establecimiento que «afecta gravísimamente a la calidad de vida de quienes habitan las inmediaciones».

El padre de Begoña Gómez mantuvo su prostíbulo operativo hasta 2013, cuando el Ayuntamiento ordenó finalmente su clausura definitiva. Durante casi una década, el suegro de Sánchez consiguió sortear sanciones, requerimientos administrativos y denuncias vecinales mediante una estrategia de alegaciones técnicas que dilataban los expedientes.

Cronología

OKDIARIO ha informado, en exclusiva, sobre la cadena de sucesos graves ocurridos en la red de prostíbulos registrada a nombre del suegro de Sánchez y de sus hermanos.