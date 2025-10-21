La alegación del suegro de Sánchez tras ser cazado lucrándose con prostitutas hacinadas: «Está autorizado»

Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, defendió sistemáticamente la legalidad de sus saunas-prostíbulo pese a los reiterados informes policiales que documentaban graves deficiencias.

Los documentos oficiales que desvela en exclusiva OKDIARIO revelan que el titular del negocio Sauna Azul, junto a la Gran Vía, alegó durante años que «la actividad se ajusta estrictamente a lo autorizado en la licencia», mientras la Policía Municipal constataba «prostitución», mujeres viviendo hacinadas en el sótano y ausencia del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Un cabo de la Policía fue claro en su informe del 28 de junio de 2004. Solicitó expresamente «el cese de la actividad del citado local» porque «la actividad principal del mismo no es la recogida en licencia (Sauna con bar) y sí facilitar y beneficiarse del ejercicio de la prostitución».

Ante el temor de que le cerraran el negocio, el padre de Begoña Gómez presentó alegaciones en julio de 2004. Defendió que había «mejorado las condiciones de seguridad e higiene» y que aseguraba «el cumplimiento del horario autorizado».

Los agentes verificaron la existencia de «cinco habitáculos destinados a habitaciones con ducha donde se ejerce la prostitución». Esta constatación desmontaba la coartada legal del negocio, que operaba formalmente como sauna con servicio de bar.

La inspección del 14 de octubre de 2005 documentó que persistían las mismas deficiencias. Los suboficiales constataron «deficiencias en cuanto a salud e higiene se refiere, por tener numerosas humedades y desconchones por el sótano y semisótano».

El informe añadía que «en el momento de la inspección se encontraban en el local tres mujeres que manifiestan vivir en la planta sótano del local y trabajar en el mismo como prostitutas». Las trabajadoras declararon a la policía que contactaban «con los clientes en el bar-salón del local y ocupándose en las habitaciones que se encuentran en la planta baja del mismo».

En diciembre de 2005, Sabiniano Gómez presentó un escrito con un argumento sorprendente. Alegó que su sauna «no es actividad recreativa» y, por tanto, quedaba fuera del ámbito de aplicación de la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid.

Esta argucia jurídica pretendía eludir la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. La ausencia de este seguro obligatorio constituía «una infracción grave a la Ley 1997», según consta textualmente en el acta policial.

Además, el suegro de Sánchez alegó específicamente que «cuando los agentes se personaron ya no podían entrar clientes nuevos y no se servían ya bebidas». Con este argumento pretendía demostrar que respetaba escrupulosamente el horario de cierre.

En su escrito de alegaciones, Sabiniano Gómez insistió en que «tanto la actividad ejercida, como la disposición actual de las instalaciones existentes en la misma, se ajustan estrictamente a lo autorizado en la licencia de funcionamiento concedida». Sin embargo, la licencia original en ningún caso habla de prostitución o citas con señoritas. Añadió que «sólo se puede acceder a este servicio [de bar], previo abono del precio del tiket [sic.] de entrada a la principal de sauna que se ejerce».

La licencia especificaba «que la planta baja solamente se puede destinar a almacén». Sin embargo, la inspección constató que en el sótano había «una habitación que tiene cuatro literas, comedor, cocina y baño» donde vivían las prostitutas.

El suegro de Sánchez pedía una nueva inspección para que las autoridades se cercioraran de que había procedido a instalar «un sumidero que vierte a la red sanitaria» aguas en el cuarto de basuras. También alegó que «el aseo de personal dispone de toallas de un solo uso».

También comunicó que había inscrito «a los empleados de la actividad en Entidad Autorizada por la Dirección General de Salud Pública en los oportunos cursos de manipulador de alimentos». Acompañó «a efectos probatorios, copia de los certificados de matriculación de los empleados en los referidos cursos».

En julio de 2008, un vecino presentó una denuncia formal contra el establecimiento. El ciudadano alegó en su reclamación que «el local es un foco de problemas para el vecindario, que afecta gravísimamente a la calidad de vida de quienes habitan las inmediaciones». El denunciante añadió que «se trata de un lugar de contacto sexual entre una gran parte de las prostitutas que están instaladas en la zona y los clientes que captan a cualquier hora del día y a la vista de todos nosotros».

La contestación administrativa de noviembre de 2008 confirmó que «la actividad autorizada es de Sauna con bar mediante licencia de 1986 y acta de funcionamiento de 1987 cuyo titular es Sabiniano Gómez Serrano».

La Sauna Azul operó finalmente hasta 2013, cuando el Ayuntamiento de Madrid ordenó su clausura definitiva tras operar con licencias fraudulentas. Durante casi décadas, el padre de Begoña Gómez ha conseguido mantener abierto su negocio de prostitución pese a los reiterados informes policiales que documentaban infracciones graves y la persistente oposición vecinal.

Los documentos se suman a otros que revelan un patrón constante: cada vez que la administración requería subsanaciones, el titular alegaba mejoras o presentaba argumentos técnico-jurídicos para dilatar los procedimientos.

