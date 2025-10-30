El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido negar que su suegro, Sabiniano Gómez, propietario de varias saunas donde realmente se desarrollaba la actividad de prostitución, haya sido donante a título «particular» del PSOE. «No tengo información sobre ello, señoría», ha admitido el líder socialista este jueves en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo.

El senador del PP Alejo Miranda ha preguntado al jefe del Ejecutivo si «desmiente tajantamente que San Bernardo 36, la sauna de su suegro», desvelada por OKDIARIO, «financiara la campaña de las primarias o haya financiado alguna vez al PSOE».

«He sido claro en esta cuestión, si mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular, no tengo información sobre ello, señoría, y desgraciadamente no puedo responderlo», ha manifestado el dirigente socialista, que ha acudido como compareciente a petición del PP.

El padre de Begoña Gómez operó durante varios años diferentes negocios en los que se practicaba la prostitución. En la capital de España, el suegro de Sánchez mantuvo activos unos prostíbulos que tenían licencia de «sauna con servicio de bar».

Establecimientos de prostitución

Una decena de sentencias judiciales firmes documentaron durante más de 30 años un patrón sistemático de actividades delictivas en los establecimientos de prostitución del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus hermanos. Los tribunales españoles han constatado que desde 1989 sus saunas operaron como verdaderos epicentros de criminalidad que, entre vapores y masajes, protagonizaron desde accidentes laborales mortales hasta redes de explotación sexual y corrupción política.

La documentación judicial revela que al menos cinco locales principales configuraron la red: la Sauna Adán, la Sauna Princesa, la Sauna Azul, la Sauna Castellana 180 y el Hostal Kilómetro Ochenta. Grupos anti-abolición hablan de más clubes nocturnos de carretera ligados a Sabi Gómez, el padre de Begoña Gómez, y sus hermanos Conrado y Rubén.

Un informe municipal que desveló OKDIARIO señala las malas condiciones del prostíbulo de Castellana 180. La Sección de Sanidad y Consumo emitió un duro documento fechado en septiembre de 1995: «Por todo ello, desde el punto higiénico-sanitario, la Inspectora Farmacéutica emite un informe desfavorable».

Además, la documentación de la inspección realizada por agentes municipales en junio de 2009 demostró que uno de los inmuebles donde se ejercía la prostitución disponía de siete espacios rotulados como «oficina», distribuidos entre la planta baja y el semisótano, donde realmente se desarrollaba la actividad de prostitución.

«La licencia urbanística de actividad ampara la actividad de sauna con bar; el local cuenta con tres plantas. En la planta baja hay cinco ‘salas de reposo’, consistentes en estancias con una colchoneta y una ducha en cada una de ellas», reflejaba el documento.

Tras conocerse la existencia de este tipo de locales, la asociación de prostitutas Stop Abolición creó la «ruta abolicionista PSOE» en la que aparecen los prostíbulos de Sabiniano Gómez. «Los locales que posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido», ironizan desde la plataforma en una publicación este jueves en la red social X, antes Twitter.