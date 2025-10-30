El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vivido un momento muy tenso con Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del Senado por la trama del PSOE. El jefe del Ejecutivo ha tratado, desde el inicio de su comparecencia de este jueves, de alargar sus respuestas sin responder a las preguntas de los senadores, y tras la reprimenda, se ha revuelto y cuestionado la imparcialidad de Suárez. Además, ha tachado de «circo» la comisión de la Cámara.

«Señor Sánchez, yo creo que la pregunta es muy concreta», le ha llamado la atención el presidente de la comisión de investigación al presidente del Gobierno, tras una cuestión de María Caballero, senadora de UPN y la primera en interpelar a Pedro Sánchez este jueves.

«Entiendo que quiera extender el tiempo lo que quiera entender oportuno, pero también le digo que si usted abusa como veo que está abusando, me veré en la necesidad de extender el tiempo», le ha advertido Eloy Suárez, senador del Partido Popular (PP) por las Cortes de Aragón.

Sánchez, después de que finalizara la intervención de Suárez, ha utilizado su tiempo de respuesta a María del Mar Caballero para atacar al senador popular. «Lo primero, me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión», ha espetado el jefe del Ejecutivo, que inmediatamente a continuación ha recalcado que «es un sarcasmo».

«Señor Sánchez, no va a discutir conmigo, el protagonista es usted. Mi obligación es aquí intentar que se sustancie esta comisión, así que la que pregunta es la compareciente y demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que no me puedo defender», ha finiquitado Eloy Suárez, en el primer capítulo de un enganchón que volvería a producirse minutos después.

Después de una respuesta de Sánchez contra el Senado, el presidente de la comisión de investigación ha vuelto a llamar la atención al jefe del Ejecutivo. «Le quiero recordar que esto es una comisión de investigación, no es una comisión como usted la ha calificado. Este Senado se merece un respeto, ni es de difamación…», ha tratado de decir Eloy Suárez, hasta que Pedro Sánchez le ha interrumpido para decir, sin levantar la voz: «Yo creo que esto es un circo». «Esta es su opinión. Si este es el respeto que tiene a la institución», le ha recriminado Suárez.

Sánchez se cachondea

Ante una de las preguntas de su comparecencia en el Senado, Sánchez ha evitado ahondar en la relación que mantenía con sus dos ex secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y con Koldo García, durante el proceso de primarias 2017 que le devolvió el poder dentro del PSOE.

A preguntas de la senadora del Grupo Mixto, María Caballero, sobre la conocida como banda del Peugeot, Sánchez no se ha dado por aludido y se ha limitado a responder: «Eso lo habrá puesto usted como nombre».

«A mí me acompañaron miles y miles de compañeros», ha respondido Sánchez sobre quién le acompañaba en el coche con el que, afirmó, recorrió España en 2017 para ganarse el favor de la militancia. «Sí, pero en el coche no caben tantos», ha replicado la senadora, que ha preguntado a Sánchez: «¿En el Peugeot cuantos iban?»

«¿Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot? ¿De verdad, señoría? Pues depende del día», ha dicho Sánchez, mofándose de la pregunta. Caballero no se ha quedado indiferente y ha precisado: «Me alegro de que se lo esté pasando bien». «No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo», ha completado Sánchez.