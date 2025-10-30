Sánchez se niega a concretar a Vox las cantidades que cobró en sobres de Ferraz: «Fueron anecdóticas»

El presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ha negado este jueves a concretar a Vox las cantidades que cobró en sobres de efectivo de parte de Ferraz como liquidación de gastos, una caja que está siendo investigada por la Justicia a raíz de la trama PSOE.

El líder socialista se ha limitado a decir que fueron «anecdóticas» en una comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones. También ha declarado que el «partido no tiene pagos sin documentar» frente a lo señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en su informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número tres del PSOE.

A pregunta de Ángel Pelayo, senador de Vox, que ha reprochado a Sánchez que dinero de «comisiones» de obra pública de la trama durante la pandemia acabaron en «su partido», el jefe del Ejecutivo ha manifestado que él «también ha tenido que liquidar gastos siempre contra factura y, por tanto, están justificados los pagos que yo haga podido recibir en efectivo».

Ha sido aquí cuando Gordillo le ha insistido a Sánchez en que diera cuenta de la cantidad percibida en esos sobres en efectivo de Ferraz. Ante ello, el inquilino de la Moncloa -obligado por ley a decir la verdad en este tipo de comisiones de investigación parlamentarias- ha contestado que «sobre cifras, no le puedo responder en concreto, porque fueron absolutamente anecdóticas», ha sostenido.

«Claro, no puede usted contestar sobre cifras porque probablemente superan la cantidad permitida» de 1.000 euros, le ha replicado Gordillo. Sánchez, como hicieran previamente en el interrogatorio de la senadora de UPN, María Caballero, también integrante del Grupo Mixto, ha negado tal extremo.

En este pasaje de la sesión, el presidente del Gobierno ha calificado de «comisión de difamación» a este órgano de la Cámara Alta. Ante esa afirmación, Pelayo ha reprochado al jefe del Ejecutivo su «falta de respeto» a las Cortes Generales».

También le ha recordado Pelayo a Sánchez que esta comisión nace a raíz del caso de las mascarillas en la pandemia «cuando cientos de miles de españoles morían y sufrían» y el Ejecutivo «cerró las Cortes Generales y les encerró ilegalmente».

Sin respuesta

Además, Pelayo ha sido muy crítico con la falta de asunción de responsabilidades de un presidente del Gobierno, que sentó en su Consejo de Ministros a personas que «elegían a mujeres por catálogo».

«¿Cuándo conoció las actividades de Koldo y Cerdán y no lo denunció? ¿Conocía el comportamiento de Ábalos hacia las mujeres? ¿Por qué le cesa? ¿Conocía los detalles de Jésica, enchufada en una empresa pública y a la que pusieron un piso en Plaza de España?”, han sido algunas de las preguntas que ha lanzado el senador de Vox a Sánchez y no han recibido respuesta.

Con todo, Pelayo ha advertido al presidente del Gobierno que esta comisión «es la antesala de las responsabilidades judiciales» que Vox está pidiendo al jefe del Ejecutivo.