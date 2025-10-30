Sánchez se cachondea al ser preguntado sobre la ‘banda del Peugeot’: «¿Me pregunta cuántos iban en el coche?»

Pedro Sánchez ha evitado abundar en la relación que mantenía con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán durante el proceso de primarias de 2017 que le devolvió el poder del Partido Socialista. A preguntas de la senadora del Grupo Mixto Mar Caballero sobre la conocida como banda del Peugeot, Sánchez no se ha dado por aludido y se ha limitado a responder: «Eso lo habrá puesto usted como nombre».

El presidente del Gobierno comparece este jueves en el Senado en el marco de la investigación sobre la conocida trama del PSOE, a fin de aclarar los pagos en metálico de Ferraz a Ábalos y su ex asesor. Sánchez ha admitido que él también cobró en efectivo.

«A mi me acompañaron miles y miles de compañeros», ha respondido Sánchez sobre quién le acompañaba en el coche con el que, afirmó, recorrió España en 2017 para ganarse el favor de la militancia.

«Sí, pero en el coche no caben tantos», ha replicado la senadora, que ha preguntado a Sánchez: «¿En el Peugeot cuantos iban?»

«¿Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot? ¿De verdad, señoría? Pues depende del día», ha dicho Sánchez, mofándose de la pregunta. Caballero no se ha quedado indiferente y ha precisado: «Me alegro de que se lo esté pasando bien». «No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo», ha completado Sánchez.