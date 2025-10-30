Sánchez dice no saber dónde está el despacho de la gerente del PSOE que le pagó en efectivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado conocer dónde se encuentra el despacho de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, dentro de la sede nacional de la formación socialista, situada en la madrileña calle de Ferraz. Sánchez, ante la pregunta de María Caballero, de UPN, en la comisión de investigación del Senado, ha dicho no saber «muy bien» por qué le preguntan eso, para negar a continuación que conozca «en qué planta» está el despacho de la gerencia del partido.

Cabe destacar que Ana María Fuentes, gerente actual del PSOE, reconoció el pasado 23 de octubre, en la misma comisión de investigación del Senado para indagar en la trama del PSOE y en la caja B del partido comandado por Sánchez, que «el presidente del Gobierno» también había «cobrado en algunas ocasiones en efectivo».

María Caballero, hija de Tomás Caballero, concejal de UPN asesinado por ETA en 1998, ha interpelado a Sánchez en primer lugar en la comisión de la Cámara Alta, tal y como dicta el reglamento de la misma, y le ha cuestionado sobre «en qué planta está el despacho de la gerente» del PSOE.

«Pues mire, no sé muy bien por qué me pregunta…», ha evadido Pedro Sánchez, para, inmediatamente a continuación, decir: «No lo sé». Caballero ha insistido, preguntando si «¿puede ser la segunda?», a lo que Sánchez ha vuelto a negar conocimiento. «No lo sé, señoría», ha repetido el presidente del Gobierno.

«O sea, que usted no sabe si en Ferraz está la gerente en el segundo, en el quinto o en el cuarto», ha preguntado una vez más la senadora de UPN, pero Sánchez no ha dado pie a una respuesta afirmativa. «Desgraciadamente ahora mismo tengo poco tiempo para ir a la sede del partido socialista», se ha excusado el jefe del Ejecutivo central este jueves en el Senado.

Sánchez admite pagos en efectivo

Pedro Sánchez ha reconocido este jueves en el Senado que ha cobrado «en alguna ocasión» sobres en efectivo desde la sede del PSOE. Así lo ha señalado también a preguntas de la senadora de UPN, María Caballero, en el arranque del interrogatorio en la comisión de investigación.

«En el marco de una financiación absolutamente regular, estoy con vencido de que en alguna ocasión he liquidado gastos con factura», ha manifestado. En este contexto, ha negado que el importe recibido haya sido superior a 1.000 euros y ha sostenido que en el PSOE no hay «sobresueldos».

Asimismo, Sánchez ha sostenido que el «partido no tiene pagos sin documentar» frente a lo señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en su informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número tres del PSOE.

La gerente del PSOE

Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, a preguntas del Grupo Mixto en la comisión de investigación del Senado por la denominada trama del PSOE, dijo que «el presidente del Gobierno, al igual que cualquier persona que trabaja» para la formación socialista, «ha podido cobrar del partido, por supuesto, y ha cobrado mediante transferencias y ha cobrado en algunas ocasiones también en efectivo».

Así se pronunció el pasado 23 de octubre, una semana antes de la comparecencia de este jueves de Sánchez en la misma comisión del Senado. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha dicho desconocer dónde está el despacho de Fuentes, la persona que gestiona los pagos en efectivo dentro del PSOE, en la sede de Ferraz.